Александр Медведев: После слов Путина процесс строительства 20-тысячного стадиона для СКА пойдет быстрее

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» и член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал недавний разговор Владимира Путина и Георгия Полтавченко по поводу строительства в Петербурге нового хоккейного стадиона.

«В планах было строительство новой арены на 20 тысяч зрителей и теперь этот процесс пойдет быстрее. Так вот совпало, что обсуждали футбол, а помимо футбола выиграл и хоккей. Думаю ли я, что процесс теперь ускориться? Я не думаю, я это знаю», – заявил Медведев в разговоре с корреспондентом «Фотанки».

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин, любуясь вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко макетом новой футбольной арены на Крестовском острове на выставке в Кремле, сказал: «Для хоккеистов бы еще строили». Полтавченко пытался убедить главу государства, что городские власти и тут не отстают, но Путин не поверил: «Да ничего не строите», — завершил беседу президент.