Саудовская Аравия: мы не выбираем - Россия или США

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Эр-Рияд не считает, что развитие отношений с Россией нарушает стратегическое партнерство с США.

«Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнерство. Но мы не считаем, что развивая отношения с Россией, мы его нарушаем», — пояснил дипломат.

Аль-Джубейр добавил, что Саудовская Аравия хочет «сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией».

По его мнению, крепкие отношения с Россией «помогут успешно решать проблемы», возникающие на Ближнем Востоке.

«То же самое относится и к США. Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех. У нас такое видение этого вопроса», — заключил глава МИД Саудовской Аравии.