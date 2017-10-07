Обнародованы окончательные итоги референдума в Каталонии

Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума по вопросу о независимости региона от Испании. Об этом сообщает агентство Reuters.

За отделение проголосовали 90,18 процента принявших участие в плебисците, против выступили 7,83 процента. Отмечается, что в волеизъявлении приняли участие 2,3 миллиона человек, что составляет около 43 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Король Испании Фелипе VI обвинил власти региона в нелояльности. «Пытаясь сломить единство Испании, они поставили себя вне закона», — заявил монарх. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. Пострадали 893 человека.