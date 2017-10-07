Мединский сообщил, что жив и здоров

Министр культуры Владимир Мединский, комментируя слухи о своей госпитализации, заявил, что продолжит работать и поблагодарил всех, кто за него переживал.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что министр культуры госпитализирован. Источник РИА Новости при этом сообщал, что министр не госпитализирован, а проходит плановый медосмотр.

​"Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла, работал и буду работать. Ибо главное для нас — результат. Создание условий для процветания нашей культуры, поддержка талантов и грамотных управленцев. На чем стояли и будем стоять", — написал Мединский в своём микроблоге в Twitter.

Он поблагодарил всех искренне пережевавших за помощь и поддержку.

Экспертный совет ВАК по истории 2 октября рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук. Эксперты ВАК, анализирующие диссертацию Мединского, решили, что в ней он «не сказал ничего нового» и допустил ошибки, количество которых зашкаливает. Министр образования Ольга Васильева, в свою очередь, поддержала коллегу и уверяла, что в его работе нет плагиата, и вообще, он представил своё видение истории. Окончательное решение остается за президиумом ВАК и Министерством образования. По предварительной информации, заседание президиума состоится 20 октября.