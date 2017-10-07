Три петербургских арбитра оказались в списке ФИФА на 2018-й год

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список арбитров от России, предлагаемых в лист Международной федерации футбола (ФИФА) на 2018-й год, сообщается 6 октября на сайте союза. В их числе три петербуржца.

В лист ФИФА вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов (Петербург), Сергей Иванов, Алексей Матюнин, Алексей Еськов, Кирилл Левников (Петербург), Виталий Мешков, Сергей Лапочкин (Петербург) и Михаил Вилков.

Арбитры, утвержденные ФИФА, получают право судить международные матчи, а также имеют шанс оказаться в числе судей, которые будут работать на чемпионате мира — 2018 в России.