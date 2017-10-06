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06.10.2017 23:38

США отправили на Украину вторую партию антрацитного угля

США направили второй корабль с антрацитным углем для Украины, сообщил министр энергетики страны Игорь Насалик в интервью изданию «Укринформ».

«Уже зафрахтованы 700 тыс. тонн угля. Первый корабль уже пришел, второй – загрузился, сейчас вышел из порта. То есть, мы стараемся так построить график, чтобы прибытие кораблей в порт "Южный" не накладывалось, и можно было их эффективно разгружать и поставлять генерирующим компаниям», — сказал украинский министр.

Украина получила первую партию угля из США объемом 62 тыс. тонн 13 сентября. В целом в рамках контракта между украинской «Центрэнерго» и американской Xcoal Energy предусмотрена поставка 700 тыс. тонн угля до конца года. Цена первой партии составила $113 за тонну, в дальнейшем цена будет варьироваться от партии к партии.

«В 2016 году Украина потребила примерно 12,5 млн тонн этого антрацита, а с американцами контракт заключен всего на 700 тыс. тонн, так что процент иностранного антрацита для Украины будет мизерным», — сказал ранее в интервью RNS ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, несмотря на поставки угля из США на Украину, а также в виду низкого объема этих поставок, «Россия удержит примерно 80-85% украинского рынка угля, потому что без российского угля они перезимовать не смогут, они от него не отказываются».

Источник: RNS


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