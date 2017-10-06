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07.10.2017 01:53
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Почему СКА тяжелее всех

Рекорд КХЛ, сравнение СКА с ямой и идея отправить армейцев уже наконец в НХЛ. «Фонтанка» рассказывает о 19-й победе СКА подряд и объясняет, к чему клубу стремиться теперь.
Почему СКА тяжелее всех

Напряжение растет

Перед стартом нового сезона КХЛ главная интрига была такая – СКА или ЦСКА? После почти трети сыгранных матчей интрига иная – кто остановит СКА? Петербургский клуб почти без проблем добрался до повторения рекорда лиги по количеству побед подряд – 18. Столько в сезоне 2010/11 выиграл омский «Авангард».

Сказать, что этот путь был совсем простым нельзя. Были победы по буллитам над «Торпедо» и «Витязем», в овертайме над «Металлургом» (все три матча в итоге закончились с одинаковым счетом 4:3). С каждым новым успехом напряжение в лиге росло. Сначала после проигрыша 1:3 не выдержали в Омске: президент «Авангарда» Владимир Шалаев выступил перед журналистами с зажигательным стендапом, в котором поблагодарил судей за отлично проделанную работу. В его руках не хватало только таблички «Сарказм». Следующим стал президент ЦСКА Игорь Есмантович, который заявил, что «надо выяснить, почему СКА чаще всех играет в большинстве». Но тут не выдержавшие нервы понятны: бюджет у москвичей едва ли не больше, чем у СКА, а отстают они уже на 20 очков. На днях сорвался уже форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк, чей гол в ворота СКА не засчитали. Он прямо сказал, что судьи помогают СКА. Напряжение вокруг армейского коллектива нарастает от матча к матчу.

Почему СКА тяжелее всех

СКА как яма

Соперником СКА по 19 матчу стала новосибирская «Сибирь». Вроде, ничего сложного. Соперники уже встречались друг с другом 9 дней назад в Новосибирске и там армейцы с Невы легко вынесли «Сибирь» со счетом 3:0. Повторная встреча и установление рекорда КХЛ должно было стать формальностью, как сходить за молоком в магазин. Так бы и получилось, если бы СКА не расслабился.

Петербуржцы доминировали и унижали сибиряков с первых минут, и, если бы не 21-летний вратарь гостей Алексей Красиков, все было бы для «Сибири» совсем плохо. Держались они почти весь первых тайм. На 17 минуте СКА забил, но судьи отменил гол.

взятие ворот "Сибири" не засчитано
взятие ворот "Сибири" не засчитано
Ксения Потеева

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В соцсетях полетели шутки, что рефери только что написал заявление на увольнение. В начале второго периода СКА забил две уже чистые шайбы за две минут и все, включая самих армейцев, решили, что дело сделано. Но в третьем периоде «Сибирь» благодаря Йонаса Энлунду сократила отставание. Возникла интрига. СКА собрался и тут же забил третью, благодаря броску Евгения Кетова. «Сибирь» внезапно решила, что это не конец, и забила свою вторую шайбу. Тут конечно мощно ошиблись защитники СКА, за что им главный тренер Олег Знарок все красочно и высказал на скамейке. «Сибирь» честно пыталась сделать еще что-то для спасения имиджа КХЛ как конкурентной лиги. Не получилось. Но это была хорошая попытка, новосибирцы.

победа СКА
победа СКА
Ксения Потеева

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На послематчевой пресс-конференции Олег Знарок объяснил, что СКА тяжелее всех в лиге, потому что «на нас все настраиваются очень прилично». Главный тренер «Сибири» Павел Зубов был поэтичен: «Нельзя перепрыгнуть яму на 99 процентов, надо прыгать на 100, иначе сорвешься вниз». Сравнение СКА с ямой – такого в лиге себе еще никто не позволял. Капитан СКА Павел Дацюк объявил, что «наш рекорд еще не установлен. Мы еще можем продолжать побеждать». Ну да, ведь рекорд всего отечественного хоккея принадлежит ЦСКА, который в сезоне 1983/84 выиграл 39 встреч подряд. Тут определенно есть к чему стремиться.

Пора в НХЛ

Руководство СКА, несмотря на радостный повод, было не особо склонно к общению. Президент клуба Геннадий Тимченко сделал вид, что не слышит, как его отчаянно зовет корреспондент «Фонтанки», запрыгнул в свой шикарный автомобиль и уехал. Более расположен оказался член совета директоров Александр Медведев.

– Сегодняшняя непростая победа, конечно же, связана с психологическим давлением, – терпеливо объяснял он стоя на улице в +7 в легком костюме. – На кону были не только три очка, но и рекорд десятилетия. Это не могло не повлиять на игроков СКА. Может, по содержанию это не самая наша лучшая игра, но тем не менее победа одержана. Когда это было нужно, отдали то, что было необходимо для победы.

- Цифра 19 побед подряд насколько значима для команды?

– Неважно. Если бы рекорд был три победы подряд, а мы бы выиграли четыре, это было бы столь же важно. А тут такой масштаб – серия уже приближается к 20. Два десятка побед тем более в начале сезона. «Авангард» же не с начала сезона начал свою серию. То есть они уже вкатились в сезон и только потом пошли. Поэтому, я думаю, чем бы этот рекорд не закончился, он долго устоит.

- 19 побед подряд, сумасшедшая разница забитых и пропущенных шайб. Насколько игра СКА уже сейчас идеальна?

– Это лучше спросить у главного тренера. Но насколько я слышал, он считает, что еще много над чем нужно работать. Это очень правильный подход. Да, игра очень хорошая, но я знаю, что у тренера есть направления и пункты, по которым надо еще работать.

- В лиге с каждым днем растет напряжение и недовольство по поводу доминирования СКА и судейства.

– Вы знаете, претензии по поводу судейства мне даже смешно обсуждать. Если кто-то хочет серьезно разговаривать, нужно просматривать эпизоды и разбирать их. Если не согласны, ну привлекайте независимых экспертов. Но когда команда играет в скоростной атакующий хоккей, обороняющаяся команда неизбежно будет подвержена риску нарушений. И так везде. А если взять прежние времена, когда судьи считали необходимым выравнивать штрафные минуты, по счастью это ушло из нашей лиги. Если кто-то нарушает больше, то и на скамейке штрафников он должен сидеть больше.

- Говорят, что СКА уже настолько переросла все команды в КХЛ, что пора в НХЛ играть.

– Ну мне кажется, было бы интересно сразиться с обладателем Кубка Стэнли, особенно если этот обладатель проигрывает первый матч со счетом 10:1 (действующий чемпион НХЛ «Питтсбург» накануне проиграл с таким счетом «Чикаго» – ред.). Но это так, в порядке шутки. Но если вернуться в прошлое, СКА ведь обыгрывал клубы НХЛ. Мнение самих игроков, которые поиграли и там, и здесь, такое, что СКА не затерялся бы на просторах НХЛ.

Так может пора?

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

 

Почему СКА тяжелее всех


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