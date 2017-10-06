Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции

Полиция обвинила 17 иностранных граждан, не пострадавших в смертельном ДТП под Владимиром, в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

«В отношении семнадцати иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции Покров Владимирской области, сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации)», — говорится в дополнительной информации по факту ДТП.

Наказанием по данной статье является штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

В свою очередь, глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов рассказал агентству «Интерфакс», что выживших в аварии, с которыми закончили работу следователи, начали отправлять из пункта временного размещения в гостиницы. «Очередность отправки людей на автобусах решается вместе с консулом Узбекистана», — уточнил он.

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России по факту ДТП возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

ДТП произошло в ночь на пятницу на железнодорожном переезде: поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, протаранил автобус, заглохший на путях. Погибли 19 граждан Узбекистана