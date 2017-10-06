Гнойному закрыли Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову, известному под псевдонимом Гнойный, сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на ответ украинского ведомства.

Ранее украинское издание направило несколько запросов силовикам и спецслужбам страны с вопросом о том, почему такой запрет не существует. В их запросе указано, что Гнойный «незаконно пересекал границу Украины», приехав в Крым, где провел выступление. При этом говорится, что рэпер также отличился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины. Журналисты издания отметили, что Машнов посещал Крым, а также в рэп-батле с Эрнесто Заткнитесь Гнойный сказал: «Твои якобы друзья не существуют, словно украинцы как нация».

«Сообщаем, что службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда указанному вами в запросе лицу», — сообщается в ответе СБУ изданию "Апостроф", но не указывается, на какой срок.

Ранее Гнойный попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.