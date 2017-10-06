СМИ: телефон главы аппарата Белого дома США взломали хакеры

Администрация президента США полагает, что личный телефон главы аппарата Белого дома Джона Келли мог быть взломан. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех правительственных служащих.

К такому выводу пришли сотрудники службы технической поддержки Белого дома после того, как летом чиновник пожаловался им на плохую работу мобильного устройства. Не исключено, что телефон мог быть взломан в декабре прошлого года.

Особую обеспокоенность вызывает то, что доступ к данным, находившимся на мобильном Келли могли получить хакеры или правительства иностранных государств.

При этом представитель Белого дома рассказал, что с момента назначения на должность в администрации президента США Дональда Трампа Келли редко пользовался этим телефоном и официальные переговоры проводил по служебному устройству.

В настоящее время глава аппарата пользуется другим телефоном, отмечает издание.

В январе этого года Сенат Конгресса США утвердил Келли в должности главы министерства национальной безопасности. 28 июля его назначили новым начальником аппарата Белого дома.