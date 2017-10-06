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06.10.2017 22:01
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СКА выиграл 19 матч подряд и установил рекорд КХЛ

Хоккейный клуб СКА установил историческое достижение, выиграв 19 матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ в пятницу, 6 октября, в Петербурге. Рекордную победу армейцы с Невы одержали со счетом 3:1 в матче с «Сибирью».

Голы СКА на счету у Сергей Плотникова (22 минута), Динара Хафизуллина (24) и Евгения Кетова (51). За «Сибирь» забили Йонас Энлунд (48) и Степан Санников (57).

Таким образом СКА побил достижение омского «Авангарда», которое держалось с сезона 2010/11 (18 побед подряд). На счету петербургской команды до сих пор нет ни одного поражения. Следующий матч армейцы с Невы сыграют 9 октября в Москве против «Спартака».


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