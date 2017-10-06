Минобороны России начало полные испытания боевых платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»

Боевые платформы «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг» проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России, об этом вечером 6 октября сообщает оборонное ведомство страны.

"Боевые платформы «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг» являются новым этапом в развитии отечественной бронетанкового вооружения и техники. Впервые реализуется программа создания высоко унифицированных боевых платформ, на базе которых будут разрабатываться все образцы вооружения и военной техники для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации. Эксплуатация данных платформ позволит в дальнейшем сократить временные и материальные расходы на закупку, эксплуатацию и ремонт, обучение личного состава. Сейчас опытные образцы «Арматы», «Курганца» и «Бумеранга» проходят полный цикл испытаний в испытательных центрах Министерства обороны. Новизна и масштабность выполняемого комплекса задач требует проведения большого объема испытательных работ", – сообщают в МО РФ.

Впервые реализуется программа создания высоко унифицированных боевых платформ, на базе которых будут разрабатываться все образцы вооружения и военной техники для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, добавлено в сообщении.