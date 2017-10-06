Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России

Офицер ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Юрий Батурин перешел российско-украинскую границу и попросил защиту в России в связи с имеющимися у него сведениями о причастности Киева к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает телеканал «Звезда».

По информации СМИ, Батурин, начальник командного пункта ПВО, 17 июля 2014 года находился на службе в воинской части под Харьковом. По его словам, с помощью технических средств контроля системы ПВО он наблюдал за полетом лайнера и его крушением. Офицер утверждает, что, по данным радаров, самолет был поражен ракетой с территории, находившейся под контролем ВСУ.

Также Батурин рассказал, что в его часть после крушения прибыла колонна машин сопровождения украинской зенитной установки «Бук». Военнослужащие колонны сообщили, что в момент крушения расчет «Бука» находился в точке, которая и была названа в ходе последующего расследования концерна «Алмаз-Антей» как место запуска ракеты.

По версии международной следственной группы, устанавливающей обстоятельства гибели малайзийского лайнера, самолет был уничтожен в результате обстрела из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно; на виновности в произошедшем ополчения и России настаивает и официальный Киев.

В Москве, в свою очередь, заявили, что зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил РФ, в том числе «Бук», никогда не пересекали российско-украинскую границу. Также российские эксперты раскритиковали выводы международной группы, опиравшейся в своей работе на данные из соцсетей.

С другой стороны, по мнению экспертов концерна ВКО «Алмаз-Антей» и данным объективного контроля, предоставленным российскими военными, самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», которая запускалась из района Зарощенского, на тот момент находившегося под контролем украинских сил.

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.