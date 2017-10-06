Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия вошла в город Меядин — один из крупнейших оплотов боевиков террористической группировки «Испламское государство» (ИГ, запрещена в России), расположенный в 45 километрах от Дейр-эз-Зора.

Об этом в пятницу, 6 октября, рассказал агентству РИА Новости бригадный генерал правительственной армии.

По его словам, правительственные войска взяли под контроль рынок на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Он отметил, что ожесточенные бои с боевиками продолжаются на юге Меядина.

Генерал добавил, что сирийская армия обеспечила гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города. При этом экстремисты продолжают удерживать часть населения, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Боевики ИГ захватили Меядин в июле 2013 году.

Как сообщает агентство, экстремисты в городе получают оружие, боеприпасы из Ирака через пограничный город Абукемаль. Оттуда боевики атакуют сирийскую армию ближе к Дейр-эз-Зору и правительственную войска на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор.