Еще
22:05 06.10.2017
Пришлите свою новость!
22:01
СКА выиграл 19 матч подряд и установил рекорд КХЛ
21:47
Минобороны России начало полные испытания боевых платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»
21:39
Первая саудовская автомобилистка погибла в ДТП
21:33
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
21:13
Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по росту цен на жилье
21:10
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре
20:37
«Фонтанка» за 60 секунд 2-6 октября
19:43
Прокуратура возбудила дело о незаконной миграции, расследуя ДТП с 16 жертвами под Владимиром
19:27
В Каталонии подвели окончательные итоги референдума о независимости
19:16
Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»
19:04
Конкурс на аэроэкспресс от Витебского до Пулково объявят до конца месяца
18:45
Генпрокуратура начала проверку туроператора Ted Travel
18:37
Московское шоссе встало в 16-километровой пробке
18:25
Исследование: Потери ЕС от санкций против России с 2014 года превысили $30 млрд
18:09
Горсуд обязал Минобороны выплатить петербурженке 4 млн за смерть её сына в армии
17:56
Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
17:45
Основатель ГК «Единые решения» арестован по делу о непостроенной школе искусств
17:31
В правительстве одобрили повышение штрафов для неплательщиков по «Платону»
17:25
Новый глава комздрава первым делом решил разобраться с госпиталем для ветеранов
17:20
Генпрокуратура организовала проверки железнодорожных переездов по всей России
17:13
Застрявшие в Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вывезет «Аэрофлот»
17:13
Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР
17:01
Замначальника управления миграции Центрального района арестовали за нелегалов
16:48
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли 5 человек
16:45
Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы
16:24
Самый популярный в России авиарейс в разгар отпусков соединил Москву и Крым
16:12
Несколько десятков человек устроили массовую драку в Хельсинки
16:08
Девушка погибла в ДТП на Цветочной улице
16:05
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» перевели на домашний арест за показания против Серебренникова
15:52
В московский штаб Навального пришла полиция
15:50
Подросток взломал сайты правительства, министерств и сил обороны Финляндии
15:48
Смольный вслед за прокуратурой уведомил, что митингов не согласовывал
15:37
Tesla вытянул рынок электромобилей в России
15:32
Суд оставил решение по аресту Навального без изменений
15:13
Мариинский театр ищет режиссера для «зоологической фантазии»
14:36
Депутата и бизнесмена, таранившего автомобиль полиции в Ленобласти, арестовали
14:33
Медиалогия: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Крыму
14:23
Финский подросток получит 4000 евро за секс с 57-летней
14:13
Милонов подготовил законопроект о смене пола
14:06
Сенатор Климов: Радиостанция «Свобода» может войти в список «нежелательных» СМИ в России
13:52
На КАД аварии, вертолёт и две мощные пробки
13:48
ЗСД вводит безлимитный тариф для транспондеров
13:43
На японских заводах Nissan выявили факты подлогов при сертификации машин
13:39
Прокуратура Петербурга предупредила сторонников Навального о наказании за митинги
13:37
В больницу имени Раухфуса привезли маленького мальчика, выпавшего из окна
13:28
Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области
13:07
Фонд имущества заявил, что остается единственным продавцом госимущества в Петербурге
12:50
Проекты по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в России в 2018 году
12:40
Нобелевскую премию мира получила кампания за ядерное разоружение
12:26
«Телефонные террористы» атакуют Москву: 26 сообщений о «минировании» за час
12:11
Генпрокуратура выделила миллиард на защиту данных и собралась менять компьютеры
12:00
Август в России стал рекордным по объему выдачи ипотеки
11:54
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
11:47
Состоятельный петербуржец задолжал миллион по транспортному налогу
11:36
Депутаты ЗакСа Петербурга хотят ужесточить требования к рекламе БАДов
11:30
Самое дешевое жилье с видом на «Зенит Арену» стоит 2,8 млн рублей
11:25
В Эстонии достройку забора на границе с Россией отложили на два года
11:05
Академик Покровский: В России растет смертность от СПИДа
11:00
Минздрав России разработал форму справки о смене пола
10:51
Петербуржец получил уголовное дело за хулиганство с макетом пистолета Макарова
10:37
Lexus после гонок на Ленинском «поджёг» BMW
10:32
СК: При столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибли 16 человек
10:18
У петербурженки похитили картины Коровина и Поленова за 18 миллионов
10:09
Рабочий упал с лесов в Московском районе Петербурга
10:04
Следствие просит отпустить бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву под домашний арест
09:55
Петербуржец пошел за грибами, застрял в болоте и больше на связь не выходил
09:45
Китайские туристы селятся в финские семьи ради аутентичности
09:39
Минкомсвязи: Количество киберпреступлений в России выросло в 6 раз
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
06.10.2017 21:10

Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия вошла в город Меядин — один из крупнейших оплотов боевиков террористической группировки «Испламское государство» (ИГ, запрещена в России), расположенный в 45 километрах от Дейр-эз-Зора.

Об этом в пятницу, 6 октября, рассказал агентству РИА Новости бригадный генерал правительственной армии.

По его словам, правительственные войска взяли под контроль рынок на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Он отметил, что ожесточенные бои с боевиками продолжаются на юге Меядина.

Генерал добавил, что сирийская армия обеспечила гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города. При этом экстремисты продолжают удерживать часть населения, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Боевики ИГ захватили Меядин в июле 2013 году.

Как сообщает агентство, экстремисты в городе получают оружие, боеприпасы из Ирака через пограничный город Абукемаль. Оттуда боевики атакуют сирийскую армию ближе к Дейр-эз-Зору и правительственную войска на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Securika St. Petersburg
06.10.2017 10:00

Securika St. Petersburg - приоткрывает завесу событий

В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат - цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48

Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55

Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год

Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре
Прокуратура возбудила дело о незаконной миграции, расследуя ДТП с 16 жертвами под Владимиром
Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»
Горсуд обязал Минобороны выплатить петербурженке 4 млн за смерть её сына в армии
Основатель ГК «Единые решения» арестован по делу о непостроенной школе искусств
Генпрокуратура организовала проверки железнодорожных переездов по всей России
Замначальника управления миграции Центрального района арестовали за нелегалов
В московский штаб Навального пришла полиция
Суд оставил решение по аресту Навального без изменений
Дело о няне «Ленэнерго»
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Унижение за свой счет
Разведчик США провалился на Тамаре
Серега и Петя были в полпредстве
Неучтенные драгоценности полпредства
Командующего ВДВ подставили под удар
"Запад-2017" под ударом с воздуха
За одни разбитые очки ответят семь полицейских
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР

Пули для Талькова - мистика, заговор и криминал

Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина

Новости компаний
Securika St. Petersburg
06.10.2017 10:00
Securika St. Petersburg - приоткрывает завесу событий
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат - цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48
Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55
Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год
Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28
Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
22.09.2017 15:54
WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
Фото Pixabay.com
20.09.2017 17:48
Пассажирский порт Санкт-Петербург приглашает посетить парусную гонку
21 сентября 2017 года, с 10:30 до 17:00 в рамках продолжения праздника спорта «Морская Миля-2017» в яхт-клубе «Геркулес» состоится старт парусных гонок на яхтах класса Platu 25
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.