«Фонтанка» за 60 секунд 2-6 октября

Внедрившийся в полицию Петербурга гражданин США наделал шороху и получил реальный срок. А все из-за пренебрежения бумажными формальностями и принципом «своих не сдавать».

«Фонтанка» провела собственное исследование пути стрелка из Лас-Вегаса. И показала читателям, как выглядел его арсенал и гостиничный номер, откуда велся самый кровавый в истории США массовый расстрел.

Пятьдесят состоятельных петербуржцев решили сэкономить и заменили батареи на газовые котлы. Но самый справедливый суд в мире не дал им заплатить за дым звоном монет.

В школах вовсю идет реклама надвигающегося «навальнинга» на Марсовом. Потому что частица «не» плохо фиксируется психикой, особенно подростковой.

А еще в городе вовсю идет зачистка главных врачей по возрастному цензу. 70-летних уже уволили.

Пулково летит вперед в прошлое. Возвращаются бумажные билеты.

За пять тысяч рублей в месяц по ЗСД можно будет кататься, сколько душе угодно. Таксисты рады.

Поклонская лишила «Матильду» рекламы на телевидении. О, ревность, зеленоглазое чудовище.

Ряженые Петр I и Екатерина зарабатывают больше тебя. Одна беда — непьющие императоры в дефиците.

50-летнюю петербурженку Елену «подвесили», чтобы она ухаживала за детьми бывшего генерального директора «Ленэнерго» Андрея Сизова. Вот что капитал с людьми делает.