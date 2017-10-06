У Пулково сдали трапы

Падение девочки с трапа вывело из строя треть спецтранспорта для наземного обслуживания пассажиров Пулково. За многолетнюю экономию аэропорта на безопасности ответят два сотрудника.

Московский райсуд Петербурга 7 октября оставил на свободе сотрудника Пулково Валентина Чернаенко, руководящего службой спецтранспорта – одного из ключевых подразделений аэропорта. Топ-менеджеру предъявлено обвинение в оказании услуг, повлекших тяжкие последствия. В его ведении находился трап, с которого упали пассажиры рейса из Москвы. После инцидента из эксплуатации выведены еще десять аналогичных трапов. Пулково в пожарном порядке наконец-то закупает новую технику.

К борту А-320 «Уральских авиалиний» утром 28 сентября для высадки пассажиров был подогнан самоходный пассажирский трап (СПТ) FMC Smartstep-2. Это самое распространенное в мире механическое транспортное средство с кабиной водителя (оператора), лестницей и площадкой, которая непосредственно подается к двери самолета. На нее первую ступают выходящие пассажиры. Грузоподъемность площадки Smartstep-2 составляет 1,7 тонны, но она рухнула под тяжестью 44-летней женщины и ее годовалой внучки.

Как сообщали в СК, именно этот Smartstep-2 недавно вышел из ремонта, и есть основания полагать, что его выполнили некачественно. По данным «Фонтанки», элемент, повреждение которого привело к провалу площадки, крепился на болтах в количестве вдвое-втрое меньшем, чем положено. Подтверждать и опровергать эту версию в компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом, не стали.

«Предварительно можем сказать только, произошло именно разрушение части конструкции. Точные причины будут установлены по результатам экспертизы и расследования», – ответили «Фонтанке».

Трапы находятся в ведении Службы спецтранспорта Пулково – ключевого подразделения наземного обслуживания. Ее и возглавляет в статусе врио обвиняемый Чернаенко. Ему 41 год. Родился в Ростовской области. Как указано на его странице в соцсети, – выпускник Антрацитовского техникума радиоэлектронного приборостроения Украины. В Петербурге живет минимум десять лет. Службу спецтранспорта возглавил около полугода назад.

До Пулково Валентин Чернаенко работал в компании «Петроскан», которая занимается сервисным обслуживанием грузовых автомобилей Scania. Этому можно удивляться, но не особо. Служба Чернаенко входит в Дирекцию транспорта и наземного обслуживания (ДТНО) аэропорта. Ее по меньшей мере до 2016 года возглавлял Михаил Золкин. До Пулково он руководил фирмами по ремонту грузовиков.

В хозяйстве Службы спецтранспорта, кроме трапов, – топливозаправщики, тягачи, погрузчики, машины для удаления обледенения, перонные автобусы, водозаправщики.

О качестве найма в подразделения наземного обслуживания довольно жестко высказалась Росавиация. 20 июля 2017 года она выпустила информационный бюллетень безопасности – об инцидентах и производственных происшествиях, связанных с наземным обслуживанием воздушных судов.

«По результатам расследований… отмечается, что специалисты, привлекаемые к указанному виду обеспечения полетов [наземное обслуживание], не имеют авиационного образования или обладают незначительным опытом работы в гражданской авиации, – делает вывод Росавиация. – При этом на специалистов возлагаются ответственные технологические операции, к числу которых относятся противообледенительная обработка, буксировка воздушного судна, обеспечение запуска двигателей и безопасного заруливания на место стоянки».

Росавиация заявила о низкой культуре труда, включая личную дисциплину, неучете особенностей условий труда специалистов по наземному обслуживанию, что «способствует ошибкам, спешке и рассеянности внимания при проведении операций». В качестве одного из негативных примеров ведомство привело инцидент в Пулково 9 апреля 2017 года, когда при отгоне телетрапа был поврежден Боинг-757 «Китайских авиалиний».

Ошибки наземных служб Пулково случались и раньше. Например, в 2012 году компания «Сибирь» взыскала с аэропорта 260 тысяч долларов, 15 тысяч евро и почти 1 млн рублей за незначительное столкновение пулковского трапа с воздушным судном в ноябре 2009 года. Были повреждены лишь три элемента самолета, но его перегонка на ремонт в Брюссель обошлась дорого. В июне 2011 года в дыру трапа провалился трехлетний пассажир Пулково, получил тяжелые травмы. Уголовное дело возбудили почти через год, а привлекли сотрудницу отдела пассажирских перевозок ВВСС, 21-летнюю Анну Кузнецову. Она якобы не проконтролировала правильность установки трапа, не предупредила пассажиров об осторожности, не сообщила руководству, что в трапе имеется отверстие 30 на 40 сантиметров. Обвинение было несколько странным, и дело до приговора не дошло. Во всяком случае, ГАС «Правосудие» такого процесса над Кузнецовой не знает.

Как сообщили «Фонтанке» в ВВСС, до инцидента с девочкой и бабушкой 28 сентября 2017-го аэропорт использовал самоходные трапы пяти модификаций – американские FMC Smartstep-2, FMC Eurostep, FMC Eurostep-2, JBT Eurostep и словенская TIPS PS. В настоящее время 11 трапов Smartstep-2, включая участника инцидента с девочкой и бабушкой, выведены из эксплуатации. Все они 2006-2011 годов выпуска, уточнили «Фонтанке» в Пулково.

По данным производителей, ресурс трапов вырабатывается через десять лет, после чего им требуется капитальный ремонт или их нужно списывать. В ВВСС «Фонтанке» лишь сообщили, что сломавшийся Smartstep-2 эксплуатировался с 2006 года и регулярно проходил техобслуживание, а данные по ремонтам в настоящее время собираются совместно со следствием. Количество выработанных моточасов тоже неизвестно. К примеру, в декабре 2016 года ВВСС выставили на продажу трап TIPS 2009 года выпуска, его наработка составила 17810 моточасов. Это соответствует ежедневной 8-часовой работе трапа в течение семи лет. В его характеристиках продавец указал: требуется ремонт и регулировка топливной аппаратуры, замена двух гидромоторов, ремонт электрооборудования, ремонт тормозной системы, ремонт системы блокировки хода, коррозия кузова.

Аэропортом «Пулково» компания «Воздушные ворота Северной столицы» управляет с апреля 2010 года. В состав акционеров входят «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ», Суверенный фонд Катара, Российский фонд прямых инвестиций.

По данным сайта госзакупок, в России самоходные пассажирские трапы закупаются аэропортами регулярно и повсеместно, от Камчатки до Махачкалы. По информации СПАРК, Пулково минимум за последние пять лет не приобрел ни одного трапа, при этом траты на другие нужды превысили 20 млрд рублей. Отчеты о закупке спецтехники появляются регулярно, но в них нет ни слова о трапах. Даже в 2014-м, когда у ВВСС были огромные проблемы со своевременной подачей автобусов и самоходных трапов, компания потратила 310 млн на модернизацию техники, но ни рубля – на трапы. Были приобретены новые автомобили Toyota Hilux, 9 Renault, 7 Mercedes, Audi для работы оперативных служб и обслуживания гостей VIP-зала.

Единственная трата на самоходные трапы – закупка в сентябре 2017 года запчастей (реле времени) на трапы марки Eurostep на сумму 690 тысяч рублей. Инициатором выступил Валентин Чернаенко.

Есть в Пулково и телескопические трапы. Их обновление тоже незаметно. По данным госзакупок, приобретаются только запчасти у производителя – Thyssenkrupp. Аренда телетрапов у ВВСС обходится авиаперевозчикам дороже, и на данный момент самоходные пока еще востребованнее.

По данным 2014 года, в Пулково работали 36 самоходных трапов, и их количество не увеличилось. «Фонтанка» уточнила у ВВСС, не скажется ли изъятие трети трапов на технологическом графике наземного обслуживания самолетов.

«По распоряжению руководства проводится внутренняя проверка и оценка технического состояния всех трапов. Дополнительно планируется привлечение внешней компании для проведения независимого аудита технического состояния всех трапов, а также других средств транспорта и техники, задействованных в обслуживании пассажиров и работе персонала. В оперативном порядке дополнительно закупаются новые трапы», – ответили в компании.

В апреле 2017 года ВВСС утвердили инструкцию по организации движения спецтранспорта в Пулково. Кроме детальнейшего разбора разрешенных маневров в аэропорту, инструкция содержит распределение ответственности. Судя по ней, Следственный комитет идет по нарастающей. Сначала начальник участка механических работ Службы спецтранспорта Александр Козельский отправлен под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по статье 266 УК «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями».

Сегодня дошла очередь до его шефа Чернаенко (обвинение по статье 238 УК), который отвечает за техобслуживание и ремонт машин, их подготовку, ежедневную проверку техсостояния каждой машины, выпуск на линию исправных средств. СК может остановиться, а может пойти дальше. Например, директор по транспорту и наземному обслуживанию, согласно инструкции, отвечает за то, чтобы требования выполнялись персоналом, в том числе и по допуску спецмашин на линию. Падение пассажиров, кажется, не оставляет сомнений, что трап был выпущен неисправным. Прописана в инструкции и ответственность главного операционного директора. Эту должность занимает крупный специалист из Германии Оливер Вайс. У него больше четверти века опыта в авиационной и аэропортовой сферах. Начинал в 1992-м диспетчером воздушного движения в аэропорту Франкфурта. Работал в Индии, Египте, Саудовской Аравии.

Во всяком случае, следствие дало себе время на размышление. Третье уголовное дело возбуждено по статье 293 УК «Халатность». Пока – в отношении неустановленных лиц из числа руководства ВВСС.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»