У Пулково сдали трапы

Еще
18:51 07.10.2017
Новость часа
18:50
На акции сторонников Алексея Навального в Петербурге начались задержания
Пришлите свою новость!
18:50
На акции сторонников Алексея Навального в Петербурге начались задержания
18:43
За контрабанду внутренностей краснокнижных животных в Приморье под суд отдали капитана
18:38
«Гостиный двор» открыли спустя шесть минут с начала проверки
18:37
Толпа митингующих уходит с Марсова поля, полиция никого не задерживает
18:31
Станция метро «Гостиный двор» закрыта на проверку
18:23
Марсово поле с юмором: экономно покрашенные скамейки и мимикрирующие оппозиционеры
18:09
Три десятка классических Porsche пронеслись по Петербургу
18:02
Сторонников Навального на Марсовом пригласили посмотреть «Крым»
17:43
Автомобиль въехал в толпу пешеходов у музея в Лондоне
17:36
Байкеры, светофоры и полиция: в центре Петербурга ветвятся пробки
17:27
Дворец короля Саудовской Аравии атаковали, есть жертвы
17:18
В Анталье в ДТП с туристическим автобусом разбились три человека
17:03
В Петербурге полиция зашла в штаб Навального и увезла помощника координатора
16:52
Кадыров с «сыновьей почтительностью» поздравил Путина с юбилеем
16:43
В Ботаническом саду показывают бегонию неясную и бородатый клен
16:23
Станцию метро «Владимирская» закрывали на семь минут
16:08
Анну Политковскую вспомнили у Соловецкого камня
15:59
Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше
15:39
В Москве на акции в поддержку Навального начались задержания
15:14
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
15:06
«Комендантский проспект» открыли за 15 минут
14:54
Закрыт на проверку «Комендантский проспект»
14:51
«Ночные волки» второй раз за осень закрывают мотосезон в Петербурге
14:34
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
14:24
Более 30 сторонников Навального задержаны на акциях в городах России
14:05
Путина с 65-летним юбилеем по телефону поздравили 10 президентов
13:45
Суд отказал в аресте сотрудника Пулково по делу о рухнувшем трапе
13:19
Вице-премьер Киргизии погиб в дорожной аварии
13:05
В аэропорту Копенгагена усилили погранконтроль
12:58
На КАД внезапно перекрыли две полосы
12:54
СМИ: Миллионер, устроивший стрельбу в Вегасе, зарабатывал на недвижимости
12:24
Из-за ложных звонков о бомбах за пятницу в Москве эвакуировали 160 тыс. человек
12:12
В Петербурге задержаны сотрудники штаба Навального
12:06
Моряк дальнего плавания застрелил в Петербурге жену, ранил дочь, промазал по второй дочери и умер
11:57
У пожилой жительницы Кировского района похитили 200 тысяч во время «снятия порчи»
11:44
«Спасскую» открыли за пять минут
11:43
Найдены голова и ноги датской журналистки, погибшей во время плавания на «Наутилусе»
11:35
Станция метро «Спасская» закрыта
11:28
Свердловская набережная перекрыта крупным ДТП
11:21
Психику бойцов ЗВО подправят "Геосферой"
01:43
«Балтийский дом» представит спектакль победителя Канн
01:19
Александр Медведев: После слов Путина процесс строительства 20-тысячного стадиона для СКА пойдет быстрее
01:15
Петербуржцам расскажут, как масоны повлияли на революцию
00:55
Саудовская Аравия: мы не выбираем - Россия или США
00:32
Мединский сообщил, что жив и здоров
00:11
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем в канун его 65-летия
00:02
Три петербургских арбитра оказались в списке ФИФА на 2018-й год
06/10
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
06/10
Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ
06/10
США отправили на Украину вторую партию антрацитного угля
06/10
Саудовская Аравия: антироссийские санкции могут быть сняты совсем скоро
06/10
Мировые цены на нефть снижаются
06/10
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
06/10
Представлен третий проект здания у станции метро «Пролетарская»
06/10
Гнойному закрыли Украину
06/10
СМИ: телефон главы аппарата Белого дома США взломали хакеры
06/10
СКА выиграл 19 матч подряд и установил рекорд КХЛ
06/10
Минобороны России начало полные испытания боевых платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»
06/10
Первая саудовская автомобилистка погибла в ДТП
06/10
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
06/10
Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по росту цен на жилье
06/10
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре
06/10
«Фонтанка» за 60 секунд 2-6 октября
06/10
Прокуратура возбудила дело о незаконной миграции, расследуя ДТП с 16 жертвами под Владимиром
06/10
В Каталонии подвели окончательные итоги референдума о независимости
06/10
Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»
06/10
Конкурс на аэроэкспресс от Витебского до Пулково объявят до конца месяца
06/10
Генпрокуратура начала проверку туроператора Ted Travel
06/10
Московское шоссе встало в 16-километровой пробке
06/10
Исследование: Потери ЕС от санкций против России с 2014 года превысили $30 млрд
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
07.10.2017 18:33
0 Комментариев

У Пулково сдали трапы

Падение девочки с трапа вывело из строя треть спецтранспорта для наземного обслуживания пассажиров Пулково. За многолетнюю экономию аэропорта на безопасности ответят два сотрудника.
У Пулково сдали трапы
Сергей Бертов/Интерпресс

Московский райсуд Петербурга 7 октября оставил на свободе сотрудника Пулково Валентина Чернаенко, руководящего службой спецтранспорта – одного из ключевых подразделений аэропорта. Топ-менеджеру предъявлено обвинение в оказании услуг, повлекших тяжкие последствия. В его ведении находился трап, с которого упали пассажиры рейса из Москвы. После инцидента из эксплуатации выведены еще десять аналогичных трапов. Пулково в пожарном порядке наконец-то закупает новую технику.

К борту А-320 «Уральских авиалиний» утром 28 сентября для высадки пассажиров был подогнан самоходный пассажирский трап (СПТ) FMC Smartstep-2. Это самое распространенное в мире механическое транспортное средство с кабиной водителя (оператора), лестницей и площадкой, которая непосредственно подается к двери самолета. На нее первую ступают выходящие пассажиры. Грузоподъемность площадки Smartstep-2 составляет 1,7 тонны, но она рухнула под тяжестью 44-летней женщины и ее годовалой внучки.

Как сообщали в СК, именно этот Smartstep-2 недавно вышел из ремонта, и есть основания полагать, что его выполнили некачественно. По данным «Фонтанки», элемент, повреждение которого привело к провалу площадки, крепился на болтах в количестве вдвое-втрое меньшем, чем положено. Подтверждать и опровергать эту версию в компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом, не стали.

«Предварительно можем сказать только, произошло именно разрушение части конструкции. Точные причины будут установлены по результатам экспертизы и расследования», – ответили «Фонтанке».

Трапы находятся в ведении Службы спецтранспорта Пулково – ключевого подразделения наземного обслуживания. Ее и возглавляет в статусе врио обвиняемый Чернаенко. Ему 41 год. Родился в Ростовской области. Как указано на его странице в соцсети, – выпускник Антрацитовского техникума радиоэлектронного приборостроения Украины. В Петербурге живет минимум десять лет. Службу спецтранспорта возглавил около полугода назад.

До Пулково Валентин Чернаенко работал в компании «Петроскан», которая занимается сервисным обслуживанием грузовых автомобилей Scania. Этому можно удивляться, но не особо. Служба Чернаенко входит в Дирекцию транспорта и наземного обслуживания (ДТНО) аэропорта. Ее по меньшей мере до 2016 года возглавлял Михаил Золкин. До Пулково он руководил фирмами по ремонту грузовиков.

В хозяйстве Службы спецтранспорта, кроме трапов, – топливозаправщики, тягачи, погрузчики, машины для удаления обледенения, перонные автобусы, водозаправщики.
О качестве найма в подразделения наземного обслуживания довольно жестко высказалась Росавиация. 20 июля 2017 года она выпустила информационный бюллетень безопасности – об инцидентах и производственных происшествиях, связанных с наземным обслуживанием воздушных судов.

«По результатам расследований… отмечается, что специалисты, привлекаемые к указанному виду обеспечения полетов [наземное обслуживание], не имеют авиационного образования или обладают незначительным опытом работы в гражданской авиации, – делает вывод Росавиация. – При этом на специалистов возлагаются ответственные технологические операции, к числу которых относятся противообледенительная обработка, буксировка воздушного судна, обеспечение запуска двигателей и безопасного заруливания на место стоянки».

Росавиация заявила о низкой культуре труда, включая личную дисциплину, неучете особенностей условий труда специалистов по наземному обслуживанию, что «способствует ошибкам, спешке и рассеянности внимания при проведении операций». В качестве одного из негативных примеров ведомство привело инцидент в Пулково 9 апреля 2017 года, когда при отгоне телетрапа был поврежден Боинг-757 «Китайских авиалиний».

Ошибки наземных служб Пулково случались и раньше. Например, в 2012 году компания «Сибирь» взыскала с аэропорта 260 тысяч долларов, 15 тысяч евро и почти 1 млн рублей за незначительное столкновение пулковского трапа с воздушным судном в ноябре 2009 года. Были повреждены лишь три элемента самолета, но его перегонка на ремонт в Брюссель обошлась дорого. В июне 2011 года в дыру трапа провалился трехлетний пассажир Пулково, получил тяжелые травмы. Уголовное дело возбудили почти через год, а привлекли сотрудницу отдела пассажирских перевозок ВВСС, 21-летнюю Анну Кузнецову. Она якобы не проконтролировала правильность установки трапа, не предупредила пассажиров об осторожности, не сообщила руководству, что в трапе имеется отверстие 30 на 40 сантиметров. Обвинение было несколько странным, и дело до приговора не дошло. Во всяком случае, ГАС «Правосудие» такого процесса над Кузнецовой не знает.

Как сообщили «Фонтанке» в ВВСС, до инцидента с девочкой и бабушкой 28 сентября 2017-го аэропорт использовал самоходные трапы пяти модификаций – американские FMC Smartstep-2, FMC Eurostep, FMC Eurostep-2, JBT Eurostep и словенская TIPS PS. В настоящее время 11 трапов Smartstep-2, включая участника инцидента с девочкой и бабушкой, выведены из эксплуатации. Все они 2006-2011 годов выпуска, уточнили «Фонтанке» в Пулково.

По данным производителей, ресурс трапов вырабатывается через десять лет, после чего им требуется капитальный ремонт или их нужно списывать. В ВВСС «Фонтанке» лишь сообщили, что сломавшийся Smartstep-2 эксплуатировался с 2006 года и регулярно проходил техобслуживание, а данные по ремонтам в настоящее время собираются совместно со следствием. Количество выработанных моточасов тоже неизвестно. К примеру, в декабре 2016 года ВВСС выставили на продажу трап TIPS 2009 года выпуска, его наработка составила 17810 моточасов. Это соответствует ежедневной 8-часовой работе трапа в течение семи лет. В его характеристиках продавец указал: требуется ремонт и регулировка топливной аппаратуры, замена двух гидромоторов, ремонт электрооборудования, ремонт тормозной системы, ремонт системы блокировки хода, коррозия кузова.

Аэропортом «Пулково» компания «Воздушные ворота Северной столицы» управляет с апреля 2010 года. В состав акционеров входят «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ», Суверенный фонд Катара, Российский фонд прямых инвестиций.

По данным сайта госзакупок, в России самоходные пассажирские трапы закупаются аэропортами регулярно и повсеместно, от Камчатки до Махачкалы. По информации СПАРК, Пулково минимум за последние пять лет не приобрел ни одного трапа, при этом траты на другие нужды превысили 20 млрд рублей. Отчеты о закупке спецтехники появляются регулярно, но в них нет ни слова о трапах. Даже в 2014-м, когда у ВВСС были огромные проблемы со своевременной подачей автобусов и самоходных трапов, компания потратила 310 млн на модернизацию техники, но ни рубля – на трапы. Были приобретены новые автомобили Toyota Hilux, 9 Renault, 7 Mercedes, Audi для работы оперативных служб и обслуживания гостей VIP-зала.

Единственная трата на самоходные трапы – закупка в сентябре 2017 года запчастей (реле времени) на трапы марки Eurostep на сумму 690 тысяч рублей. Инициатором выступил Валентин Чернаенко.

Есть в Пулково и телескопические трапы. Их обновление тоже незаметно. По данным госзакупок, приобретаются только запчасти у производителя – Thyssenkrupp. Аренда телетрапов у ВВСС обходится авиаперевозчикам дороже, и на данный момент самоходные пока еще востребованнее.

По данным 2014 года, в Пулково работали 36 самоходных трапов, и их количество не увеличилось. «Фонтанка» уточнила у ВВСС, не скажется ли изъятие трети трапов на технологическом графике наземного обслуживания самолетов.

«По распоряжению руководства проводится внутренняя проверка и оценка технического состояния всех трапов. Дополнительно планируется привлечение внешней компании для проведения независимого аудита технического состояния всех трапов, а также других средств транспорта и техники, задействованных в обслуживании пассажиров и работе персонала. В оперативном порядке дополнительно закупаются новые трапы», – ответили в компании.

В апреле 2017 года ВВСС утвердили инструкцию по организации движения спецтранспорта в Пулково. Кроме детальнейшего разбора разрешенных маневров в аэропорту, инструкция содержит распределение ответственности. Судя по ней, Следственный комитет идет по нарастающей. Сначала начальник участка механических работ Службы спецтранспорта Александр Козельский отправлен под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по статье 266 УК «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями».

Сегодня дошла очередь до его шефа Чернаенко (обвинение по статье 238 УК), который отвечает за техобслуживание и ремонт машин, их подготовку, ежедневную проверку техсостояния каждой машины, выпуск на линию исправных средств. СК может остановиться, а может пойти дальше. Например, директор по транспорту и наземному обслуживанию, согласно инструкции, отвечает за то, чтобы требования выполнялись персоналом, в том числе и по допуску спецмашин на линию. Падение пассажиров, кажется, не оставляет сомнений, что трап был выпущен неисправным. Прописана в инструкции и ответственность главного операционного директора. Эту должность занимает крупный специалист из Германии Оливер Вайс. У него больше четверти века опыта в авиационной и аэропортовой сферах. Начинал в 1992-м диспетчером воздушного движения в аэропорту Франкфурта. Работал в Индии, Египте, Саудовской Аравии.

Во всяком случае, следствие дало себе время на размышление. Третье уголовное дело возбуждено по статье 293 УК «Халатность». Пока – в отношении неустановленных лиц из числа руководства ВВСС.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Центр Развития»
06.10.2017 19:00

ООО «Терминал-Ресурс» приглашает на выставку «Жилищный проект»

7 и 8 октября 2017 года в городе на Неве пройдет крупнейшая в сфере недвижимости выставка-семинар для населения «Жилищный проект»
Securika St. Petersburg
06.10.2017 10:00

Securika St. Petersburg - приоткрывает завесу событий

В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат - цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48

Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Материалы рубрики
Новости
Статьи
За контрабанду внутренностей краснокнижных животных в Приморье под суд отдали капитана
Автомобиль въехал в толпу пешеходов у музея в Лондоне
Дворец короля Саудовской Аравии атаковали, есть жертвы
В Анталье в ДТП с туристическим автобусом разбились три человека
В Петербурге полиция зашла в штаб Навального и увезла помощника координатора
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
Более 30 сторонников Навального задержаны на акциях в городах России
Из-за ложных звонков о бомбах за пятницу в Москве эвакуировали 160 тыс. человек
Моряк дальнего плавания застрелил в Петербурге жену, ранил дочь, промазал по второй дочери и умер
У пожилой жительницы Кировского района похитили 200 тысяч во время «снятия порчи»
У Пулково сдали трапы
Дело о няне «Ленэнерго»
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Унижение за свой счет
Разведчик США провалился на Тамаре
Серега и Петя были в полпредстве
Неучтенные драгоценности полпредства
Командующего ВДВ подставили под удар
"Запад-2017" под ударом с воздуха
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Три десятка классических Porsche пронеслись по Петербургу

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

В Ботаническом саду показывают бегонию неясную и бородатый клен

Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше

Новости компаний
Компания «Центр Развития»
06.10.2017 19:00
ООО «Терминал-Ресурс» приглашает на выставку «Жилищный проект»
7 и 8 октября 2017 года в городе на Неве пройдет крупнейшая в сфере недвижимости выставка-семинар для населения «Жилищный проект»
Securika St. Petersburg
06.10.2017 10:00
Securika St. Petersburg - приоткрывает завесу событий
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат - цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48
Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55
Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год
Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28
Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
22.09.2017 15:54
WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.