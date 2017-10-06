«Свадебным генералом не буду»

Как из ученых уходят в чиновники и почему именно его выбрал губернатор, «Доктору Питеру» рассказал новый председатель комитета по здравоохранению академик РАН Михаил Дубина.

Решение назначить главой Комздрава Михаила Дубину стало неожиданным для петербургского медицинского сообщества. Год назад он говорил «Фонтанке», что власть должна показывать реальную, а не формальную заинтересованность в науке. «Доктору Питеру» сегодня объясняет, что за сухими цифрами чиновник, особенно в сфере здравоохранения, должен видеть людей. «Дорогу осилит идущий», – говорит обладатель многочисленных научных премий, 3 октября севший в административное кресло.

- Михаил Владимирович, наука и администрирование в системе здравоохранения слишком разные области деятельности. Как человек, всю жизнь посвятивший науке, сможет работать «на земле»?

– Я бы все-таки уточнил — я никогда не работал на государственной службе, а административный опыт есть. Чуть больше 4 лет я был начальником отдела международных связей Первого медицинского университета им. Павлова и курировал научную, образовательную и лечебную международную деятельность. Думаю, что мне поможет и опыт работы первым проректором Академического университета РАН с 2011 по 2017 годы под руководством Жореса Алферова. Что такое материально техническая база, экономика учреждения, ответственность, мне понятно. Конечно, это не городские масштабы, но суть — та же.

- Что повлияло на выбор губернатором вашей кандидатуры?

– Этого я не знаю. Хотя, наверное, хотелось бы знать.

- Распространяются слухи о том, что раз уж губернатор захотел, чтобы вы были председателем комитета по здравоохранению, то вы им будете номинально, в роли свадебного генерала. А реальное руководство останется за первым заместителем председателя – Евгением Евдошенко.

– Опровергать или подтверждать слухи — бессмысленное занятие. Могу только заверить, что буду выполнять обязанности председателя комитета по здравоохранению со всеми вытекающими правами. Чтобы быть свадебным генералом, надо отказаться от выполнения своих должностных обязанностей. Но я делать этого не буду – слишком хорошо понимаю свою ответственность, чтобы рисковать, перекладывая ее на других.

- Почему в отличие от всех вновь назначаемых председателей комитетов вас назначили не и.о., а сразу — председателем, но с испытательным сроком?

– В соответствии с законом о государственной службе, если человек не имеет опыта работы на госслужбе, ему обязательно устанавливается испытательный срок. А почему без и.о.? Ответ на этот вопрос тоже знает только губернатор.

- Между федеральными и городскими учреждениями здравоохранения колоссальные отличия. Кроме того, в Петербурге власти считают, что финансироваться в первую очередь должны городские учреждения. А как считаете вы, представитель как раз федеральной структуры?

– Если вы думаете, что я занимался в медицинском вузе тем же, чем занимаются в городских учреждениях, то это не так. Конечно, это совсем другая сфера, и если вы меня спросите, в чем заключаются отличия, я вам, наверное, сейчас не отвечу.

Особенности финансирования учреждений здравоохранения я еще только должен узнать. Но дорогу осилит идущий, и я уже начал это делать, правда, всего три дня назад. Эту проблему еще предстоит изучить, а когда это произойдет, озвучу свою точку зрения.

- В Первом меде уверены — «наши люди» занимают ведущие посты везде, в том числе в комитете по здравоохранению.

– Первый мед – моя альма-матер. Я там учился, в том числе в аспирантуре, проходил докторантуру. И по-другому относиться к вузу не могу. Действительно, «наши люди» из Первого меда везде, и я этому очень рад. Особенно приятно, когда за рубежом, например, в Германии узнаешь, что многие врачи — тоже наши люди, которые получали образование в Первом меде, они даже думают «по-нашему».

- В городе начались увольнения руководителей медицинских учреждений в возрасте «за 60». Еще год назад, когда аналогичная инициатива обсуждалась в отношении руководителей учреждений науки и образования, вы ее не одобряли.

– Да, то, что происходит сейчас в здравоохранении, началось раньше в образовании. И я прекрасно понимаю, что это болезненные изменения для — без преувеличения – героических людей, которые выстояли и сохранили свои учреждения в самые тяжелые 1990-е годы, развивали их. Закон принят и вступил в силу, поэтому как любой законопослушный гражданин страны я должен его выполнять. Вопрос в другом: исполнять его можно по-разному. То есть вопрос – в диалоге. К сожалению, большие проблемы возникают оттого, что люди не общаются. Я говорю не только о чиновниках и их подчиненных, даже врачи не общаются с пациентами. У нас сегодня главное — цифры. Безусловно, без цифр не обойтись, но будучи чиновником, я постараюсь сделать все, чтобы за цифрами видеть людей.

Уже на следующей неделе поеду в городские медицинские учреждения, начну с самых проблемных. Буду на месте знакомиться и буду искать возможности облегчить ситуацию.

Последуют ли за волной увольнений новые назначения, первые шаги нового главы Комздрава и какой такой долг Михаил Дубина отдает Петербургу, читайте в полной версии интервью.