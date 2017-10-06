«Свадебным генералом не буду»
Решение назначить главой Комздрава Михаила Дубину стало неожиданным для петербургского медицинского сообщества. Год назад он говорил «Фонтанке», что власть должна показывать реальную, а не формальную заинтересованность в науке. «Доктору Питеру» сегодня объясняет, что за сухими цифрами чиновник, особенно в сфере здравоохранения, должен видеть людей. «Дорогу осилит идущий», – говорит обладатель многочисленных научных премий, 3 октября севший в административное кресло.
- Михаил Владимирович, наука и администрирование в системе здравоохранения слишком разные области деятельности. Как человек, всю жизнь посвятивший науке, сможет работать «на земле»?
– Я бы все-таки уточнил — я никогда не работал на государственной службе, а административный опыт есть. Чуть больше 4 лет я был начальником отдела международных связей Первого медицинского университета им. Павлова и курировал научную, образовательную и лечебную международную деятельность. Думаю, что мне поможет и опыт работы первым проректором Академического университета РАН с 2011 по 2017 годы под руководством Жореса Алферова. Что такое материально техническая база, экономика учреждения, ответственность, мне понятно. Конечно, это не городские масштабы, но суть — та же.
- Что повлияло на выбор губернатором вашей кандидатуры?
– Этого я не знаю. Хотя, наверное, хотелось бы знать.
- Распространяются слухи о том, что раз уж губернатор захотел, чтобы вы были председателем комитета по здравоохранению, то вы им будете номинально, в роли свадебного генерала. А реальное руководство останется за первым заместителем председателя – Евгением Евдошенко.
– Опровергать или подтверждать слухи — бессмысленное занятие. Могу только заверить, что буду выполнять обязанности председателя комитета по здравоохранению со всеми вытекающими правами. Чтобы быть свадебным генералом, надо отказаться от выполнения своих должностных обязанностей. Но я делать этого не буду – слишком хорошо понимаю свою ответственность, чтобы рисковать, перекладывая ее на других.
- Почему в отличие от всех вновь назначаемых председателей комитетов вас назначили не и.о., а сразу — председателем, но с испытательным сроком?
– В соответствии с законом о государственной службе, если человек не имеет опыта работы на госслужбе, ему обязательно устанавливается испытательный срок. А почему без и.о.? Ответ на этот вопрос тоже знает только губернатор.
- Между федеральными и городскими учреждениями здравоохранения колоссальные отличия. Кроме того, в Петербурге власти считают, что финансироваться в первую очередь должны городские учреждения. А как считаете вы, представитель как раз федеральной структуры?
– Если вы думаете, что я занимался в медицинском вузе тем же, чем занимаются в городских учреждениях, то это не так. Конечно, это совсем другая сфера, и если вы меня спросите, в чем заключаются отличия, я вам, наверное, сейчас не отвечу.
Особенности финансирования учреждений здравоохранения я еще только должен узнать. Но дорогу осилит идущий, и я уже начал это делать, правда, всего три дня назад. Эту проблему еще предстоит изучить, а когда это произойдет, озвучу свою точку зрения.
- В Первом меде уверены — «наши люди» занимают ведущие посты везде, в том числе в комитете по здравоохранению.
– Первый мед – моя альма-матер. Я там учился, в том числе в аспирантуре, проходил докторантуру. И по-другому относиться к вузу не могу. Действительно, «наши люди» из Первого меда везде, и я этому очень рад. Особенно приятно, когда за рубежом, например, в Германии узнаешь, что многие врачи — тоже наши люди, которые получали образование в Первом меде, они даже думают «по-нашему».
- В городе начались увольнения руководителей медицинских учреждений в возрасте «за 60». Еще год назад, когда аналогичная инициатива обсуждалась в отношении руководителей учреждений науки и образования, вы ее не одобряли.
– Да, то, что происходит сейчас в здравоохранении, началось раньше в образовании. И я прекрасно понимаю, что это болезненные изменения для — без преувеличения – героических людей, которые выстояли и сохранили свои учреждения в самые тяжелые 1990-е годы, развивали их. Закон принят и вступил в силу, поэтому как любой законопослушный гражданин страны я должен его выполнять. Вопрос в другом: исполнять его можно по-разному. То есть вопрос – в диалоге. К сожалению, большие проблемы возникают оттого, что люди не общаются. Я говорю не только о чиновниках и их подчиненных, даже врачи не общаются с пациентами. У нас сегодня главное — цифры. Безусловно, без цифр не обойтись, но будучи чиновником, я постараюсь сделать все, чтобы за цифрами видеть людей.
Уже на следующей неделе поеду в городские медицинские учреждения, начну с самых проблемных. Буду на месте знакомиться и буду искать возможности облегчить ситуацию.
Последуют ли за волной увольнений новые назначения, первые шаги нового главы Комздрава и какой такой долг Михаил Дубина отдает Петербургу, читайте в полной версии интервью.