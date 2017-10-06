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06.10.2017 19:43

Прокуратура возбудила дело о незаконной миграции, расследуя ДТП с 16 жертвами под Владимиром

Восточная транспортная прокуратура выявила факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан – пассажиров автобуса Mersedes, который 6 октября столкнулся с поездом на железнодорожном переезде станции Покров Владимирской области. В инциденте погибли 16 человек.

«Неустановленным лицом был организован транзит иностранных граждан, при этом их незаконный въезд и нахождение на территории РФ осуществлялись без надлежащего оформления документов миграционного учета при условии получения денежного вознаграждения 5 тыс. рублей с каждого пассажира. Таким образом, в действиях лиц, организовавших незаконный въезд, пребывание, транзитный проезд в Российской Федерации указанных граждан Республики Узбекистан, содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура вынесла по факту постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Отдел дознания Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело. Ход расследования находится на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура организовала проверки железнодорожных переездов по всей России «в связи с неоднократными дорожно-транспортными происшествиями на железнодорожных переездах, повлекшими человеческие жертвы».

 


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