ТЦ предписали стать эстетичней на миллиард

Владельцы петербургских торговых центров пишут губернатору - обновление вывесок на петербургских торговых центрах обойдется им в 1 млрд рублей. Краше, вопреки ожиданиям Смольного, они не станут, уверены авторы письма, а расходы в конечном счете лягут на покупателя.

Крупнейшие владельцы торговой недвижимости Северной столицы обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой не лишать их фасады и крыши привычных вывесок и логотипов. Предъявление одинаковых требований к историческим фасадам Невского проспекта и крупным ТЦ в спальных районах противоречит той самой эстетике, о которой радеют чиновники, утверждают они.

Письмо, направленное в адрес губернатора 4 октября, по информации «Фонтанки» подписали топ-менеджеры компаний «Адамант», Fort Group и «Галс-инвест девелопмент», которым в совокупности принадлежит 40% всех городских ТРК. Поводом для обращения стало постановление правительства Петербурга, вышедшее еще 31 января 2017 года. Оно устанавливает ряд изменений в правилах городского благоустройства, в частности вводит требования к скамейкам, киоскам, летним кафе, а также вывескам на фасадах и крышах зданий.

Разработчиком новых правил выступил КГА. В ходе встреч с бизнесом чиновники поясняли, что руководствовались заботой об эстетическом благополучии граждан, заваливших портал «Наш Петербург» жалобами на некрасивую рекламу и ларьки. Пытались учесть и интересы бизнеса. Предполагалось, что выбирая типовые элементы благоустройства, предприниматели будут избавлены от необходимости согласовывать с городом их внешний облик.

У владельцев киосков особых проблем не возникло: многие из них и до этого следовали регламентам, носящим раньше рекомендательный характер. А вот для собственников крупных коммерческих объектов — гипермаркетов, торговых комплексов, бизнес-центров — изменения оказались чреваты серьезными убытками, а некоторые требования невыполнимы вовсе.

Согласно новым правилам, высота настенной вывески в виде букв не может превышать 5,5 м, а высота иного конструктивного решения — 6,2 м. Кроме того, устанавливается соответствие цвета конструкций и подсветки цвету фасада здания. Буквы на вывесках могут быть только определенных шрифтов (список из 42 гарнитур приведен в приложении к постановлению). Требования распространяются не только на исторические фасады в центре города, но в принципе на все торговые объекты, вне зависимости от их размера и расположения.

По словам авторов обращения, сейчас в Петербурге работает более 80 торгово-развлекательных комплексов, на каждом из них 3-5 вывески на фасадах и крышах, а также 70 вывесок с объемными буквами и лайт-боксами.

Новым правилам не соответствует большинство конструкций. К примеру, «Адаманту», которому принадлежит четверть всех ТРК в городе, придется заменить около 80% всех вывесок. «Несоответствия в основном связаны с величиной, которая превышает установленные новым эстетическим регламентом параметры», – прокомментировали в компании.

Платить за их замену придется как самим владельцам коммерческой недвижимости, так и их арендаторам, размещающим на фасадах логотипы. Однако в конечном счете затраты лягут на потребителя. «Предпринимательское сообщество вынуждено закладывать свои расходы в стоимость товаров, работ и услуг», – утверждают авторы обращения.

Средняя стоимость таких конструкций у одного ТРК составляет около 10-15 млн рублей, то есть общие затраты на их обновления достигнут 1 млрд рублей. «С учетом офисных центров, промышленных и торговых предприятий указанная сумма возрастает в разы», – добавляют девелоперы.

При этом сами требования, за соответствие которым придется выложить круглую сумму, участники рынка считают противоречащими эстетике и здравому смыслу.

«Вывеска с высотой символа 6,2 м будет выглядеть несоразмерно маленькой на фасадах больших торговых комплексов и не сможет донести необходимую информацию до потребителя», – считают в «Адаманте». Поэтому было целесообразно разграничить требования для объектов, расположенных в историческом центре Петербурга, и других районов города.

«Вешать маленькие вывески на огромный объект все равно, что сказать, что у Исаакия слишком большие колонны», – соглашается управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

Больше других здесь может пострадать ТРК «Лето», чья вывеска размером во весь фасад, является неотъемлемой частью архитектурного решения.

Вторая проблема — требования к оформлению. «Зарегистрированные товарные знаки имеют определенный шрифт, соотношение между шрифтовой и графической частями логотипа, цветовое решение», – отмечается в письме владельцев ТРК. Проще говоря, ретейлеры и владельцы ТРЦ, чьи расходы на разработку брендов могут достигать миллионов рублей, будут вынуждены заменить их на однотипные таблички с утвержденным Смольным шрифтом.

Позицию предпринимателей поддерживают эксперты. «Унификация оправдана только в отношение размера вывесок в стрит-ритейле: применение таких регламентов действительно способно качественно повлиять на внешний вид города», – комментирует Елена Вишнякова, руководитель направления торговой недвижимости консалтинговой компании Rusland SP. А вот требование по использованию единых шрифтов означает фактическое уничтожение права брендов на эксклюзивность вообще, считает эксперт.

«Для крупных игроков любое отклонение от начертания их бренда критично. Они могут предпочесть вообще не вешать вывеску, чем искажать логотип», – говорить Роман Шайхайдаров, председатель комиссии по рекламе и информации Общественного совета при губернаторе по развитию предпринимательства.

Постановление об эстетическом регламенте не содержит данных о сроках перехода на новые конструкции. Однако в Смольном утверждают, что сразу менять все вывески не придется. «Предприниматели, которые согласовали их до вступления постановления в силу, могут продолжать ими пользоваться до наступления срока замены», – обещает глава комитета по печати Сергей Серезлеев. Точное число конструкций, которые окажутся вне закона в этом году, он не назвал, однако отметил, что оно крайне незначительно.

Штраф за нарушение эстетического регламента составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Причем он может быть наложен многократно. По словам владельцев ТРК, их арендаторы уже получают отказы в согласовании вывески, несмотря на то, что концепция оформления фасада ТРК согласована городом. «Поэтому многие предпочитают просто снимать рекламные конструкции и не вешать новые до разъяснения ситуации. При этом фасады остаются в крайне спорном виде», – комментирует директор по маркетингу компании Оксана Федулова.

Эстетические проблемы грозят превратиться в финансовые. «Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши арендаторы были обеспечены эффективными и заметными вывесками соответствующих размеров, так как это напрямую влияет на товарооборот арендатора и, как следствие, на нашу прибыль», – прокомментировали в «Адаманте».

В Смольном готовы пойти навстречу бизнесу. По словам Романа Шайхайдарова, по этому вопросу создана рабочая группа. «На последнем совещании у вице-губернатора Александра Говорунова пообещали рассмотреть конкретные предложения бизнеса», – рассказал он. Одно из предложений — ввести мораторий на действие постановления об эстетическом регламенте до 2022 года. Так бизнес сможет просчитать свои затраты и убытки, а чиновники еще раз проанализировать необходимость нововведений. К примеру, при детальном рассмотрении выяснилось, что жалобы, на которые ссылались разработчики, касались в основном незаконной рекламы, а не вывесок вообще, подчеркнул Роман Шайхайдаров. Второе предложение — разрешить согласовывать типовые вывески в уведомительном порядке, однако дать возможность получить разрешение и на собственный дизайн.

Но если бизнесу и удастся добиться отсрочки, то эстетического разнообразия и упрощения согласований навряд ли, давал понять губернатор Георгий Полтавчен, выступая на заседании общественного совета по развитию малого предпринимательства еще в августе. «Главным критерием здесь должно быть соответствие эстетике нашего города, причем это касается не только исторического центра. Петербургский стиль должен быть везде», – подчеркивал он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»