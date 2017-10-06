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Спорт
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08.10.2017 12:06
ЧМ-2018: обратный отсчет уже открыт, а стадионы – еще нет

На последнем заседании Совета при президенте РФ министр спорта Павел Колобков признал, что работы на стадионах к ЧМ-2018 отстают от сроков. ФИФА в эти дни инспектирует арены, которые не принимали матчи Кубка конфедераций, и серьезных рисков ее специалисты не видят.

При этом некоторые объекты уже пора не только достраивать, но и ремонтировать. 5 октября произошел пожар на стадионе в Нижнем Новгороде, горела комментаторская будка. «Санкт-Петербург Арена» стала самым дорогим объектом к ЧМ, после первых матчей получила множество нареканий, а газон на ней пришлось снимать и стелить заново. А стадион в Екатеринбурге вообще попал в список самых уродливых спортивных объектов по версии британского издания The Telegraph. Серьезные проблемы и на стройке стадиона «Самара-Арена». Работы там отстают от срока на 65%. Но власти уверены, что все успеется.

Показываем, в какой степени готовности сейчас арены, которые должны принимать матчи мундиаля через 8 месяцев.

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