В Каталонии подвели окончательные итоги референдума о независимости

Правительство Каталонии опубликовало окончательные результаты референдума о статусе автономии, состоявшегося 1 октября.

Данные были опубликованы 6 октября в твиттере каталонского женералитата (правительства). По итогам подсчета 100% бюллетеней, за независимость автономии проголосовали более 2 млн человек – это 90,18% от всех избирателей. Против независимости автономии проголосовали 7,83% (177,5 тыс. человек). Незаполненные бюллетени составили 1,98%. ⌚️ #En2minuts Resultats definitius del #referèndum de l'#1OCT https://t.co/MtlEkR0LsO pic.twitter.com/HQXBZhCgpU — Govern. Generalitat (@govern) 6 октября 2017 г.

Данные опубликованы в твиттере каталонского женералитата (правительства). По итогам подсчета 100% бюллетеней, за независимость автономии проголосовали более 2 млн человек – это 90,18% от всех избирателей. Против независимости автономии проголосовали 7,83% (177,5 тыс. человек). Незаполненные бюллетени составили 1,98%.

Явка составила 43,03%. В голосовании приняли участие 2,3 млн из 5,3 млн каталонцев, имеющих право голоса.