Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»

Николая Котобана, директора Центральной военно-морской библиотеки, базирующейся в Петербурге, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и сразу амнистировали.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, приговор Котобану огласил Дзержинский районный суд 6 октября. Его задержали в начале этого лета. До этого следствие Западного военного округа получило информацию о неформальных материальных отношениях Котобана с подчиненными. Сотрудники жаловались на то, что начальник якобы требовал вернуть ему лично часть из начисленных им премий. После возбуждения уголовного дела и задержания Котобана отпустили под подписку о невыезде.

В качестве наказания судья Владимир Васюков назначил директору ЦВМБ четырёхлетнее лишение права занимать должности, связанные с распорядительными и административными функциями в госорганах.

От назначенного наказания Котобана незамедлительно освободили, ссылаясь на акт об амнистии. Вместе с тем судья Васюков положительным для заявителей образом решил судьбу четырёх гражданских исков. Так, Котобан должен выплатить своим коллегам в общей сложности 311 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.