Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»
Николая Котобана, директора Центральной военно-морской библиотеки, базирующейся в Петербурге, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и сразу амнистировали.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, приговор Котобану огласил Дзержинский районный суд 6 октября. Его задержали в начале этого лета. До этого следствие Западного военного округа получило информацию о неформальных материальных отношениях Котобана с подчиненными. Сотрудники жаловались на то, что начальник якобы требовал вернуть ему лично часть из начисленных им премий. После возбуждения уголовного дела и задержания Котобана отпустили под подписку о невыезде.
В качестве наказания судья Владимир Васюков назначил директору ЦВМБ четырёхлетнее лишение права занимать должности, связанные с распорядительными и административными функциями в госорганах.
От назначенного наказания Котобана незамедлительно освободили, ссылаясь на акт об амнистии. Вместе с тем судья Васюков положительным для заявителей образом решил судьбу четырёх гражданских исков. Так, Котобан должен выплатить своим коллегам в общей сложности 311 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.
Справка:
ЦВМБ подчиняется управлению культуры Минобороны. Она расположена в Михайловском замке. Основана 25 ноября 1799 года. Является старейшей и крупнейшей в Вооруженных силах РФ. Библиотечные фонды, как следует из размещенной на официальном сайте информации, отражают практически всю историю Военно-морского флота России. Имеется уникальная коллекция изданий по различным отраслям науки, включая прижизненные издания величайших мыслителей человечества и описания героических экспедиций европейских исследователей, исторические хроники стран Европы. Коллекции изданий XV-XVIII веков на многих языках являются раритетами общемирового значения.