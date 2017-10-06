Конкурс на аэроэкспресс от Витебского до Пулково объявят до конца месяца

Смольный намерен в октябре объявить конкурс на строительство линии экспресса от Витебского вокзала до петербургского аэропорта. Вариант с линией легкорельсового трамвая заморожен.

О том, что подрядчика начнут искать уже в этом месяце, «Фонтанке» 6 октября рассказали в комитете по инвестициям. Пассажиропоток, по словам чиновников, должен достигать около 8 млн человек в год. Длина перегона составит 8 км.

Разговоры о создании аэроэкспресса ведутся уже 10 лет. В 2012 году был представлен проект, но тогда предполагалось, что пойдет он от Балтийского вокзала. В феврале 2016 года маршрут изменили.

Сегодня глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ходе встречи с представителями китайского банка ICBC Limited сообщила, что объем инвестиций в проект оценивается в 280 млн евро. В марте 2017 года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин называл цифру 23,3 млрд рублей. В качестве источников финансирования называются бюджетный кредит, инвестиционная программа РЖД, городской бюджет и деньги компании-концессионера.

Наравне с этим рассматривали также варианты легкорельсового трамвая. Как сообщает 6 октября RNS со ссылкой на главу КГА Владимира Григорьева, сейчас этот проект заморожен, за базовый принят аэроэкспресс. По его словам, трамвайную линию можно будет обсуждать, если Пулково в качестве транспортного хаба начнет обслуживать 25 млн человек в год. Проект планировки территории под строительство ветки легкорельса Смольный начал разрабатывать весной 2016 года, а стоимость проекта в 2014 году оценивалась почти в 15 миллиардов.

Отметим: на сегодняшний день до сих пор актуален вопрос строительства линии метрополитена в аэропорт. В схеме развития подземки на сайте КРТИ продление Кировско-Выборгской линии от Ульянки в сторону Пулково обозначено как «дополнительный вариант».