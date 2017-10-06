Генпрокуратура начала проверку туроператора Ted Travel

Генеральная прокуратура РФ начала проверку в отношении приостановившего деятельность туроператора Ted Travel.

Как пишет 6 октября RNS со ссылкой на заместителя начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Татьяны Захаровой, проверка началась после обращения руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

«Обращение О.П. Сафонова о неисполнении туроператором ООО «ТЕРРА» (Ted Travel) принятых на себя обязательств по предоставлению оплаченных услуг по договорам о реализации туристического продукта поступило в Генеральную прокуратуру 29.08.2017. По нему организована проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о результатах проверки руководитель Ростуризма будет проинформирован в установленные законом сроки.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщал, что попросил правоохранительные органы проверить деятельность приостановившего деятельность туроператора Ted Travel. 24 августа туроператор сообщил о прекращении деятельности. Согласно его заявлению, причиной банкротства стало падение спроса на туры в Турцию на фоне вспышки вируса Коксаки. В Ростуризме отмечали, что причиной банкротства туроператора стал демпинг.