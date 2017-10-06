Исследование: Потери ЕС от санкций против России с 2014 года превысили $30 млрд

Антироссийские санкции с 2014 года обошлись странам Евросоюза более чем в 30 млрд евро.

Потери подсчитали специалисты Австрийского института экономических исследований (WIFO), пишет 6 октября «Лента.ру».

По оценке экспертов, с момента введения ограничительных мер поставки европейских товаров в Россию падали почти на 16% ежегодно. До 40% этого снижения приходится на санкции. В результате Россия перестала быть четвертым по величине торговым партнером ЕС и переместилась на пятое место.



В 2013 году экспорт ЕС в Россию достиг 120 млрд евро, в 2016-м он сократился до 72 млрд евро. Как считают в WIFO, в 2014-2016 годах поставки Евросоюза только из-за санкций снизились на 11%, что составляет 30 млрд евро.

За этот период особенно сильно от ограничения торговли пострадали Кипр — экспорт в Россию упал на 35%, Греция (23%) и Хорватия (21%). Наиболее чувствительным воздействие санкций было в 2014 году, констатируют эксперты.

По оценке ООН, санкции против России обходятся экономике Евросоюза в 3,2 млрд долларов в месяц, а экономика РФ за три года потеряла 55 млрд долларов.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, поэтапно ввели санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.