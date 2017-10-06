Горсуд обязал Минобороны выплатить петербурженке 4 млн за смерть её сына в армии

Мать умершего солдата должна получить 4 млн рублей за смерть сына. Такое решению 6 октября вынес горсуд Петербурга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов столицы, Лариса Суровцева обратилась к представителям Фемиды с иском, ответчиками по которому значится Минобороны РФ, Объединенное стратегическое командование Западного военного округа и Минфин.

Женщина рассказала, что во время военной службы по призыву, исполняя приказ командира военной части 08318, погиб её сын. Ранее Воронежский гарнизонный военный суд признал командира виновным в гибели молодого призывника.

Суд установил, что командир Сюракшин пытался создать видимость благополучия в воинской части и из ложно понятых интересов службы отдал подчинённым незаконный приказ. Он заключался в проведении очистки подъездных путей к площадкам подрыва и прилегающей к ним территории полигона. Среди исполнителей не было сапёров. В качестве старших назначили лейтенантов, не имевших ни достаточного опыта, ни специальных познаний для проведения работ по сбору взрывоопасных предметов.

В ходе выполнения работ произошел взрыв. Нескольких призывников ранило. Сын истицы погиб от полученных травм.

В заявлении женщина указала, что гибель её ребенка причинила ей неизмеримые нравственные и физические страдания, ухудшили состояние здоровья. Это стало поводом для обращения в Дзержинский районный суд за моральной компенсацией. Последний встал на сторону женщины и постановил, что министерство должно выплатить заявительнице 4 млн рублей. Ответчики попытались оспорить решение, но городской суд Петербурга согласился с доводами первой инстанции и оставил жалобу без удовлетворения.