Еще
18:35 06.10.2017
Пришлите свою новость!
18:25
Исследование: Потери ЕС от санкций против России с 2014 года превысили $30 млрд
18:09
Горсуд обязал Минобороны выплатить петербурженке 4 млн за смерть её сына в армии
17:56
Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
17:45
Основатель ГК «Единые решения» арестован по делу о непостроенной школе искусств
17:31
В правительстве одобрили повышение штрафов для неплательщиков по «Платону»
17:25
Новый глава комздрава первым делом решил разобраться с госпиталем для ветеранов
17:20
Генпрокуратура организовала проверки железнодорожных переездов по всей России
17:13
Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР
17:13
Застрявшие в Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вывезет «Аэрофлот»
17:01
Замначальника управления миграции Центрального района арестовали за нелегалов
16:48
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли 5 человек
16:45
Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы
16:24
Самый популярный в России авиарейс в разгар отпусков соединил Москву и Крым
16:12
Несколько десятков человек устроили массовую драку в Хельсинки
16:08
Девушка погибла в ДТП на Цветочной улице
16:05
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» перевели на домашний арест за показания против Серебренникова
15:52
В московский штаб Навального пришла полиция
15:50
Подросток взломал сайты правительства, министерств и сил обороны Финляндии
15:48
Смольный вслед за прокуратурой уведомил, что митингов не согласовывал
15:37
Tesla вытянул рынок электромобилей в России
15:32
Суд оставил решение по аресту Навального без изменений
15:13
Мариинский театр ищет режиссера для «зоологической фантазии»
14:36
Депутата и бизнесмена, таранившего автомобиль полиции в Ленобласти, арестовали
14:33
Медиалогия: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Крыму
14:23
Финский подросток получит 4000 евро за секс с 57-летней
14:13
Милонов подготовил законопроект о смене пола
14:06
Сенатор Климов: Радиостанция «Свобода» может войти в список «нежелательных» СМИ в России
13:52
На КАД аварии, вертолёт и две мощные пробки
13:48
ЗСД вводит безлимитный тариф для транспондеров
13:43
На японских заводах Nissan выявили факты подлогов при сертификации машин
13:39
Прокуратура Петербурга предупредила сторонников Навального о наказании за митинги
13:37
В больницу имени Раухфуса привезли маленького мальчика, выпавшего из окна
13:28
Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области
13:07
Фонд имущества заявил, что остается единственным продавцом госимущества в Петербурге
12:50
Проекты по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в России в 2018 году
12:40
Нобелевскую премию мира получила кампания за ядерное разоружение
12:26
«Телефонные террористы» атакуют Москву: 26 сообщений о «минировании» за час
12:11
Генпрокуратура выделила миллиард на защиту данных и собралась менять компьютеры
12:00
Август в России стал рекордным по объему выдачи ипотеки
11:54
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
11:47
Состоятельный петербуржец задолжал миллион по транспортному налогу
11:36
Депутаты ЗакСа Петербурга хотят ужесточить требования к рекламе БАДов
11:30
Самое дешевое жилье с видом на «Зенит Арену» стоит 2,8 млн рублей
11:25
В Эстонии достройку забора на границе с Россией отложили на два года
11:05
Академик Покровский: В России растет смертность от СПИДа
11:00
Минздрав России разработал форму справки о смене пола
10:51
Петербуржец получил уголовное дело за хулиганство с макетом пистолета Макарова
10:37
Lexus после гонок на Ленинском «поджёг» BMW
10:32
СК: При столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибли 16 человек
10:18
У петербурженки похитили картины Коровина и Поленова за 18 миллионов
10:09
Рабочий упал с лесов в Московском районе Петербурга
10:04
Следствие просит отпустить бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву под домашний арест
09:55
Петербуржец пошел за грибами, застрял в болоте и больше на связь не выходил
09:45
Китайские туристы селятся в финские семьи ради аутентичности
09:39
Минкомсвязи: Количество киберпреступлений в России выросло в 6 раз
09:26
«Опели» перелетели Народную, срубив светофор; водители в больнице
09:14
В Петербурге задержали группу наркодилеров, за которой полиция охотилась с мая
09:07
Ространснадзор создает комиссию для расследования столкновения поезда с автобусом во Владимирской области
08:59
Петербуржцу пригрозили ножом и отобрали машину в Колпино
08:55
Минобороны РФ: «Исламское государство» контролирует менее 10% территории Сирии
08:36
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
08:18
В России хотят запретить «обманывать» названиями товаров
08:00
СМИ: Турчак уходит в сенаторы
07:33
Во Владимирской области поезд столкнулся с пассажирским автобусом: погибли не менее 17 человек
01:55
Ботанический сад соберет бегонии и устроит охоту на клены
01:41
На «Петербургских набережных» озвучат Айвазовского и отправят The Beatles во времена барокко
01:19
Охлобыстин представит петербуржцем новую версию «Властелина колец»
00:46
Президент Чехии: Признание Косово и непризнание Крыма - это двойные стандарты в ООН
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
06.10.2017 17:56

Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку

Правительство Дагестана и администрация главы региона отправлены в отставку. Решение об этом принял временно исполняющий главы Республики Дагестан Владимир Васильев.
 
Как пишет 6 октября «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Васильева, до формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

Во вторник, 3 октября, президент РФ Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года. Врио главы региона стал вице-спикер российского парламента Васильев. Общаться с прессой он не захотел.

После назначения он сообщил СМИ, что правительство республики будет работать в статусе «исполняющих обязанности». В зависимости от качества выполняемой работы по каждому чиновнику будет принято конкретное решение.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
В Эстонии достройку забора на границе с Россией отложили на два года
СМИ: Турчак уходит в сенаторы
Президент Чехии: Признание Косово и непризнание Крыма - это двойные стандарты в ООН
Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина
Полиция попросила у Смольного 20 автобусов к Марсовому полю
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Всё ли могут короли
Екатерина Шульман: Давайте власти посочувствуем, положение у неё – не сахар
Какая ратуша без столов по 300 тысяч
Депутатский гной
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР

Пули для Талькова - мистика, заговор и криминал

Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.