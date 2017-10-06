Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку

Правительство Дагестана и администрация главы региона отправлены в отставку. Решение об этом принял временно исполняющий главы Республики Дагестан Владимир Васильев.



Как пишет 6 октября «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Васильева, до формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

Во вторник, 3 октября, президент РФ Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года. Врио главы региона стал вице-спикер российского парламента Васильев. Общаться с прессой он не захотел.

После назначения он сообщил СМИ, что правительство республики будет работать в статусе «исполняющих обязанности». В зависимости от качества выполняемой работы по каждому чиновнику будет принято конкретное решение.