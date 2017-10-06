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07.10.2017 12:30

Как выбрать место для жизни

Выбирая квартиру для жизни на долгие годы, покупателям предстоит учесть массу нюансов. Самые важные: транспортная доступность, инфраструктура и экология*
Как выбрать место для жизни
Компания «Центр Развития»

Критерии выбора 

Транспортная доступность – больное место петербургских новостроек. В идеале горожане должны запросто добираться до центра и на машине, и на общественном транспорте. Но на практике расширение старых и строительство новых дорог запаздывает за возведением новых кварталов.

Чтобы в будущем не тратить часы на дорогу, оцените загруженность улиц рядом с жилым комплексом в часы пик. Изучите выезды на городские магистрали, узнайте планы их развития, а также – спросите у местных жителей, комфортно ли пользоваться общественным транспортом в пиковые часы утром и вечером.

Инфраструктура – все, что необходимо каждый день для жизни и отдыха, в новых районах так же, как правило, строится с опозданием. Лучше сразу узнать, есть ли у дома магазины, спортивные центры, школы, детские садики и какой длины очередь для поступления в них.

А вот прочувствовать ситуацию с экологией можно на месте. Первый вдох многое скажет о чистоте воздуха. Посмотрите, достаточно ли поблизости зеленых насаждений, есть ли рядом рекреационные зоны – парки, пруды, сады. И убедитесь, что до начала строительства на территории не было вредных производств и свалок отходов. 

Компания «Центр Развития»
Компания «Центр Развития»

Подходящая локация

Описанным выше критериям отвечает проект «На Царскосельских холмах». Он строится на Петербургском шоссе, в 5 минутах езды от Пушкина и административно относится к Петербургу.

От комплекса рукой подать до двух магистралей, ведущих в центр города, – Пулковского шоссе и Витебского проспекта, КАД находится в 7 километрах. С общественным транспортом тоже проблем нет: автобусы исправно курсируют от Пушкина до метро «Московская» и обратно.

Инфраструктура в квартале уже развивается. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» возвел детский сад на 140 мест. По соседству работает конно-спортивный клуб «Райдер». В проекте – школы, магазины, торгово-развлекательный центр и гостиница для пилотов. В перспективе появятся теннисные корты и ледовая арена.

Новые дома строятся на месте бывших сельхозугодий. Промышленных предприятий здесь никогда не было. Вдобавок застройщик обеспечивает дополнительное озеленение: во дворах и на улицах высаживает деревья и кустарники, устраивает живые изгороди.

Образцовая тройка

«Терминал-Ресурс» – застройщик с 25-летним стажем. В рамках проекта «На Царскосельских холмах» компания возводит три «Образцовых квартала». Первый сдан год назад, второй – завершат в конце 2017-го, а строительство третьего начато недавно. 

В основе концепции «Образцовых кварталов» лежит идея «европейской практичности жизни». Дома строятся по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Все корпуса – малоэтажные, при этом в подъездах устанавливают бесшумные лифты и подъемные устройства для людей с ограниченными возможностями. Во дворах предусмотрены зоны для отдыха, игр, занятий спортом и даже для приготовления барбекю.

Комфорт создает и грамотно организованная инженерия. На крышах домов – автономные котельные. В квартирах вместо радиаторов – теплые водяные полы. Регулировать температуру в помещениях можно самостоятельно. Это позволяет сократить на треть коммунальные платежи.

У каждого из трех кварталов – своя стилистика. Первыми были построены три четырехэтажных здания в охристых тонах, насчитывающие 216 квартир. Акцент сделан на большой площади остекления. Это делает дома визуально легкими и добавляет света внутренним помещениям. В каждой квартире предусмотрена лоджия или балкон, в некоторых – еще и устроены французские балконы, не имеющие площадки. Ограждение таких балконов установлено в проеме стеклянной двери.

Второй «Образцовый квартал» включает четыре четырехэтажных дома зеленого цвета на 320 квартир. Их главная особенность – мансарды. «Изломанные» потолки, высота которых достигает 4,5 метров, – настоящий подарок для людей творческого склада. Второй ярус можно использовать для любых функций – обустроить спальню, детскую, кабинет, зону отдыха. Во дворе комплекса работает детский сад с бассейном. Так что наблюдать за своим чадом родители смогут, не выходя из квартиры.

Компания «Центр Развития»
Компания «Центр Развития»

Травянистых оттенков будет и третья очередь. В комплексе запроектировано 168 квартир. «Образцовый квартал 3» порадует покупателей трехметровыми потолками, эркерами, широкими остекленными балконами и каминными зонами на верхних этажах. Тепло, уют, завораживающие языки пламени… Это уже не просто квартира, а настоящий семейный очаг.

Современный рынок новостроек не зря называют рынком покупателя. У горожан есть возможность найти комфортное место для жизни и любимую квартиру. Надеемся, наши рекомендации помогут вам сделать правильный выбор.

*На правах рекламы

 


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