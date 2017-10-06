Основатель ГК «Единые решения» арестован по делу о непостроенной школе искусств

В Петербурге заключен под стражу основатель группы компаний «Единые решения» Владимир Артеев. Он подозревается в хищении более 18 млн рублей при строительстве детской школы искусств в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского горсуда, вечером 6 октября рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия о заключении бизнесмена под стражу. Он помещен в следственный изолятор на два месяца, до 3 декабря.

«Артеев и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства и просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы», – отметили в пресс-службе Горсуда.

Уголовное дело против Владимира Артеева было возбуждено 4 октября 2017 года по статье 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, аффилированная с «Едиными решениями» строительная фирма «Де люкс» выиграла конкурс комитета по строительству Петербурга на возведение детской школы искусств на Туристской улице, но обязательства не исполнила и денежные средства в размере более 18 млн рублей в бюджет не вернула.

Ходатайство следствия рассматривал Дзержинский суд Петербурга.

Владимир Артеев является родным братом экс-чиновника Смольного Андрея Артеева, который в 2012 – 2013 годах возглавлял Комстрой.