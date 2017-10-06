ООО «Терминал-Ресурс» приглашает на выставку «Жилищный проект»

7 и 8 октября 2017 года в городе на Неве пройдет крупнейшая в сфере недвижимости выставка-семинар для населения «Жилищный проект».

Застройщик с 25-летним стажем ООО «Терминал-Ресурс» уже не первый раз принимает участие и продолжает знакомить жителей города с концепцией «европейской практичности жизни».

Действительно, оказавшись на территории проекта «На Царскосельских холмах», складывается впечатление, что попал в уютную и добродушную Европу. Ухоженные газоны и наружное освещение со световыми датчиками, стильные фасады домов и панорамные окна в пол.

Познакомиться с этими и массой других отличительных особенностей жилых комплексов «Образцовые кварталы» можно будет на выставке-семинаре «Жилищный проект». Добавим, что ЖК «Образцовые кварталы» строятся по кирпично-монолитной технологиииз энергоэффективных и экологичных материалов.

Все корпуса – малоэтажные, при этом в подъездах есть бесшумные лифты и подъемные устройства для маломобильных групп населения. Внутри дворов предусмотрены зоны для отдыха, игр, занятий спортом и даже для приготовления барбекю.

Комфортность проживания в таких домах создает и грамотно организованная инженерия. На крышах домов – автономные котельные. В квартирах вместо радиаторов – «теплые водяные полы», и в каждом помещении можно регулировать температуру.

ООО «Терминал-Ресурс» ждет всех в гости! На стенде компании № V1, в рамках выставки «Жилищный проект», вы сможете еще раз убедиться в том, что территория проекта «На Царскосельских холмах» – достойное место для комфортной жизни в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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