В правительстве одобрили повышение штрафов для неплательщиков по «Платону»
Кабмин РФ одобрил повышение штрафов на неоплату проезда большегрузов по федеральным дорогам.
Как сообщается на сайте правительства, законопроект подразумевает повышение штрафов для неплательщиков по «Платону» с 5 до 20 тысяч рублей. Также увеличивается срок давности для привлечения нарушителей к ответственности.
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Справка:
«Платон» — система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны».