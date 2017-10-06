Генпрокуратура организовала проверки железнодорожных переездов по всей России
Генеральная прокуратура после трех смертельных ДТП на переездах через пути за два дня организовала массовые проверки безопасности таких переездов. Проверяют не все, но во всех регионах. Наведаются и в Ространснадзор.
Как сообщает 6 октября пресс-служба Генпрокуратуры, мероприятия проводятся «в связи с неоднократными дорожно-транспортными происшествиями на железнодорожных переездах, повлекшими человеческие жертвы». К проверкам привлечены транспортные прокуроры.
«В ходе проверки будет дана комплексная оценка исполнению законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах», – говорится в сообщении.
Кроме того, центральный аппарат Генпрокуратуры проверит деятельность Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по реализации данным органом контрольных полномочий в указанной сфере.
Напомним, 5 октября на переезде в Приморском районе погибла школьница. Там же в тот же день электричка сбила женщину. В ночь на 6 октября при столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибли 16 человек.