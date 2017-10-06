Застрявшие в Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вывезет «Аэрофлот»

Росавиация попросила «Аэрофлот» вывезти из Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа». Сейчас за границей эвакуации ждут четыре десятка сотрудников авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба ведомства 6 октября, в отелях Медины и Куала-Лумпура сейчас находятся 24 и 16 человек соответственно. Так как «ВИМ-Авиа» не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортповодников в гостиницах, а также на их возвращение в Россию, к ситуации подключилась Росавиация.

Для доставки экипажей в Россию ведомство дало указание «Аэрофлоту» в счет дальнейших взаиморасчётов с отраслью до конца текущей недели оплатить проживание сотрудников в отелях, организовать трансфер из Медины и Куала-Лумпура в аэропорты Дубая (ОАЭ) и Сингапура. А также приобрести авиабилеты для всех сотрудников на рейсы из этих городов в Москву.

«С учетом особенностей работы банков и государственных учреждений в Саудовской Аравии и Малайзии, все экипажи «ВИМ-Авиа» смогут вернуться в ближайшие дни», – говорится в сообщении компании.

Экипажи остались в заложниках, когда находящиеся в этих странах самолеты авиаперевозчика были арестованы по требованию лизинговых компаний.