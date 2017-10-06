Застрявшие в Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вывезет «Аэрофлот»
Росавиация попросила «Аэрофлот» вывезти из Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа». Сейчас за границей эвакуации ждут четыре десятка сотрудников авиакомпании.
Как сообщает пресс-служба ведомства 6 октября, в отелях Медины и Куала-Лумпура сейчас находятся 24 и 16 человек соответственно. Так как «ВИМ-Авиа» не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортповодников в гостиницах, а также на их возвращение в Россию, к ситуации подключилась Росавиация.
Для доставки экипажей в Россию ведомство дало указание «Аэрофлоту» в счет дальнейших взаиморасчётов с отраслью до конца текущей недели оплатить проживание сотрудников в отелях, организовать трансфер из Медины и Куала-Лумпура в аэропорты Дубая (ОАЭ) и Сингапура. А также приобрести авиабилеты для всех сотрудников на рейсы из этих городов в Москву.
«С учетом особенностей работы банков и государственных учреждений в Саудовской Аравии и Малайзии, все экипажи «ВИМ-Авиа» смогут вернуться в ближайшие дни», – говорится в сообщении компании.
Экипажи остались в заложниках, когда находящиеся в этих странах самолеты авиаперевозчика были арестованы по требованию лизинговых компаний.
Справка:
О серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября (хотя задержки как чартеров, так и регулярных рейсов у компании начались с лета). Тогда в Домодедово из-за долгов перед поставщиками топлива задержали первые 19 рейсов. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, на которого президент России Владимир Путин наложил дисциплинарное взыскание за ситуацию с авиакомпанией.
На срочном совещании Росавиации удалось договориться с семью компаниями об осуществлении внутренних рейсов за «ВИМ-Авиа»: их будут осуществлять «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Часть расходов на полеты, в том числе и бортами «ВИМ-Авиа», где было введено внешнее управление, возложили на «Аэрофлот». Несколько сотен туристов удостоились полета самолетами президентского отряда.