Группа ЦДС отмечена за вклад в развитие рынка строящегося жилья

Группа ЦДС стала победителем Национального конкурса в сфере недвижимости CREDO. Застройщик получил приз «За вклад в развитие рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Группа ЦДС стала лауреатом десятого ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO в номинации «За вклад в развитие рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Победитель был определен по итогам голосования профессионалов рынка недвижимости, которые приняли участие во Всероссийском жилищном конгрессе.

«Мы благодарны коллегам за высокую оценку нашей работы, – говорит директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – Для нас большая честь получить награду в этой номинации. Мы прикладываем много усилий, стараемся работать на опережение и перспективу, чтобы строительный комплекс развивался и предлагал все более качественные продукты покупателю».

Первый конкурс CREDO прошел в Санкт-Петербурге в 2007 году. За это время его лауреатами стали организации, которые внесли существенный вклад в развитие российского рынка недвижимости.

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 85 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Справка о ГК «ЦДС»