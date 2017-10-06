Замначальника управления миграции Центрального района арестовали за нелегалов

Второго человека в управлении по вопросам миграции полиции Центрального района поместил в изолятор Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия в Петербурге 6 октября. Женщину подозревают в легализации иностранцев.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Нину Шопперт арестовали на два месяца по уголовному делу об организации незаконной миграции организованной группой.

По версии следствия, женщина с пока не установленными сообщниками изготавливала поддельные документы, якобы подтверждающие право на временное пребывание в России для иностранцев, приехавших в страну без визы. Таким образом, на миграционный учет было поставлено не менее 28 человек.

Расследование уголовного дела ведет управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу.