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06.10.2017 16:45

Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы

Американская корпорация Facebook Inc. убрала упоминания о России из доклада о манипуляции соцсетью в рамках влияния на итоги выборов президента США.

Об этом 6 октября пишет ежедневная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой она источник, знакомый с ситуацией. 

По мнению юристов Facebook, как пишет деловое издание, российский след вызвал множество споров и разногласий. Поэтому было принято решение исключить упоминание РФ из доклада о влиянии на выборы посредством соцсети.  

Ранее Facebook предоставил Конгрессу США информацию о политической рекламе, которая якобы была оплачена из России во время президентских выборов в прошлом году. В The Washington Post пришли к выводу, что покупкой рекламных роликов занималась «фабрика троллей», известная «продвижением пропаганды Кремля».

После этого создатель соцсети Марк Цукерберг сообщил о том, что правила размещения в Facebook информации политическими организациями изменены. Теперь на всех источниках подобных «постов» будет значится специальная отметка. Таким образом, пользователи увидят, какие именно рекламные объявления размещает та или иная политическая организация.


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