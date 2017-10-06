Из блогера в топ-тренеры

Футбольные шоу могут быть популярнее самого футбола. Прямо сейчас это доказывает известный блогер Никита Ковальчук (Картавый Ник), делая при помощи «Динамо СПб» реалити-шоу, которое собирает сотни тысяч просмотров в Интернете. Но, как выяснилось, это только первый шаг на пути к чему-то по-настоящему грандиозному и невероятному.

Никита Ковальчук (он же Картавый Ник) – самый популярный футбольный видеоблогер России. Для юных поклонников игры с мячом он — как Андрей Малахов для их мам. Выпуски его канала на «Ютубе» стабильно набирают по 150-200 тысяч просмотров – цифры, конечно, не рекордные для платформы (рэп-баттлы и интервью Юрия Дудя стабильно собирают по 2-3 миллиона), но если сравнивать с другими каналами чисто спортивной тематики – это лучшее, что есть в российском «Ютубе». Даже хайлайты матчей двух самых популярных клубов России «Зенита» со «Спартаком» смотрит меньше народу. Сейчас у Ника новый проект – он делает в Петербурге реалити-шоу «ЯТренер».

Пацаны слово держат

Родился Ник почти 30 лет назад (16 октября будет юбилей) за полярным кругом — в Норильске. Там же начинал играть в футбол, но из-за астмы бросил. Перешел в каратэ, где доучился до второго дана (степень мастерства и черный пояс в придачу). После школы поступил в Московский институт телевидения и радиовещания Останкино.

С 17 лет Никита начал практиковаться на каналах ВГТРК: начинал с режиссера монтажа на телеканале «Россия 24», постепенно дорос до режиссера-постановщика телепередач. В 2012 году на «России 2» вышел первый выпуск «Картавого футбола» – проект, который станет для Ника флагманским на следующие 5 лет. Через два года он перекочует с ТВ на «Ютуб», где обретет вторую жизнь и станет главным футбольным шоу в российском Интернете вплоть до 11 июля 2017 года. В этот день Ник объявил о закрытии «Картавого футбола» (на самом деле нет) и открытии нового проекта «ЯТренер» – реалити-шоу о футболе.

– Сейчас перед чемпионатом мира, когда все хотят побольше урвать, пока дают, я немного в андеграунде, – рассказывает Ник. – Мне говорили: «Ты что делаешь, ты зачем закрыл «Картавый футбол» и делаешь эту фигню?! Делал бы после чемпионата мира. Сейчас надо бабки делать. Сейчас надо на все соглашаться, все … (попу) целовать и забирать деньги». Мне конечно тоже интересны деньги, но я считаю себя хорошим профессионалом, чтобы иметь возможность достаточно зарабатывать, и при этом чтобы потом было не стыдно на себя смотреть. Я знаю много людей, которым стыдно, но они успокаивают себя тем, что зато ипотеку закрыли.

В качестве площадки было выбрано петербургское «Динамо». В своем прощальном выпуске «Картавого футбола» Ник говорит, что предложения были сделаны многим российским клубам, но согласился на все его условия только один.

– Петербургское «Динамо», в отличие от других, сказало: «Мы готовы реально просматривать твоих пацанов. И если пацаны реально что-то из себя представляют, мы готовы давать им контракт», – рассказывает Ник. – Сейчас у нас идет голосование на лучшего игрока месяца. Победитель голосования уйдет на неделю в «Динамо». Если он там всех впечатлит, ему предложат контракт.

– В первых выпусках «Динамо» еще присутствовало, но потом оно куда-то потерялось.

– Я им то же самое говорил: «Пацаны, вас мало». Но надо понять и их ситуацию тоже. Когда мы начинали переговоры, это была команда, у которой была жесткая задача – закрепиться в ФНЛ. Они только возродились, у них молодой состав, молодой тренер. И тут поперло: они идут на третьем месте. Они сами в ужасе. Они сейчас пытаются так законсервировать все, что происходит, потому что это чудо. Давайте называть вещи своими именами. И тут я не имею права прийти и сказать: «Нет, подождите. Давайте-ка мне Точилина (главный тренер «Динамо СПб». – Прим. ред.) на тренировку». Я ж не сволочь последняя. Хотя теоретически могу, потому что договаривались мы на большое количество вещей.

– У вас договор подписан?

– Нет, джентльменский, на словах. Там пацаны держат слово. Я людям доверяю. Поэтому сейчас меня вполне устраивает история, что мы отдаем лучшего игрока, что меня никто не выгоняет с тренировок «Динамо», когда я туда прихожу. Все будет понятно в зимнюю паузу: что будет с «Динамо» дальше, что будет со мной, потому что после ноября мы будем переходить на систему 11х11 (сейчас команда играет в турнире 8х8), будет добор. Там, наверное, клуба будет больше. Там мы будем уже играть «товарники» с «Динамо-2», там уже несколько игроков побывает в системе «Динамо». Поэтому мне бы хотелось, чтобы клуба было больше, но исключительно с точки зрения пиара данного клуба. Мне хочется сказать таким образом спасибо людям, которые мне помогали. Но сейчас им это не так нужно. Они игрой свой пиар зарабатывают.

23 из 600

Мы встречались с Ником в девятом часу вечера, в жутком с виду здании на проспекте Стачек. Темно, вокруг какие-то недострои, заброшенные дома. А тут на четвертом этаже спрятался вполне уютный футбольный центр, где и тренируется команда «ЯТренер» – в общем расписании на доске при входе именно так и написано фломастером. Начинают подтягиваться игроки. Отбор в команду Ника прошел в начале августа. Сам он признается, что ожидал 100-150 человек. Пришло 600. Отбор пришлось проводить в три этапа плюс контрольный матч между лучшими. В итоге прошли 23 человека.

– Кто все эти ребята, которые у вас играют?

– В основном питерские ребята. Есть парни из Киева, Москвы, Перми, Хабаровска. Всего 6 или 7 человек иногородних, кажется.

– У них футбольный базис есть?

– У кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то играл, занимался в школе и закончил. Кто-то более или менее серьезно играл на низком уровне, как, например, Шульга. Старт у всех разный. Для кого-то это последний шанс заиграть в футбол, для кого-то – возможность просто побыть в команде, для кого-то – шанс поднять свой скилл, для кого-то – просто история, мимо которой нельзя пройти. У каждого своя цель. Я, если честно, не спрашиваю у них. Мне все равно. Моя задача, чтобы они приходили и играли.

– 2-3 истории про ребят, которые вас зацепили.

– Да все цепляют. Есть Макс Ивашов, который из академии «Локомотива». В данном случае не готов публично обсуждать его историю, он должен сам принять решение, вскрываться или нет. Но там настоящая трагедия российских футбольных реалий. Мне импонирует история Леши Нилова, который работает тренером физкультуры, а сам мечтает играть. Меня невероятно радуют ребята с Украины, которые приехали биться. В этом-то и прикол, что отбор, который проводил, те критерии, которые я ставил и тот тренировочный процесс, который выстраиваю, оставляет только крепкие личности. Уже три человека слились, которые прошли отбор.

– Какие причины?

– Не тянут. Я никого не выгоняю, до ноября вообще решил никого не трогать. Я был к этому готов. Я не был готов только к бешеной череде травм. Я до сих пор удивлен, что Даня Цветков (игрок, который в выпусках чаще всего остается недоволен решениями Ника и спорит с ним. – Прим. ред.) до сих пор не ушел. Я был уверен, что он будет одним из первых. Я горд, потому что это говорит о том, что у пацана есть не только гонор, но и мужество.

Суперусловия для дворовых футболистов

С самого начала Нику помогали специалисты из «Динамо СПб»: спортивный директор Андрей Орлов, главный тренер молодежной команды Михаил Галадич, начальник селекционного отдела Александр Веряскин и один из лучших игроков нынешнего сезона в «Динамо СПб» – полузащитник Иван Соловьев. Последний, напомним, «прославился» из-за своего громкого перехода в «Зенит», но так почти и не сыграл за сине-бело-голубых. Сейчас Соловьев в «Динамо СПб» довольно успешно занимается перезапуском своей карьеры. На финальном отборе также помогал известный агент Роман Орещук, в свое время успевший немного поиграть за ЦСКА и молодежную сборную России.

– Орещук – мой хороший друг, – объясняет Ник. – По роду моей деятельности футбольные люди делятся на два типа: люди которые со мной дружат, и люди, которые считают, что я ничего не понимаю в футболе, потому что я когда-то по ним прошелся. По Орещуку я тоже проходился, но он адекватный мужик, и мы с ним в хороших отношениях. Я попросил, он приехал и помог. Но у него свой бизнес. Чтобы ему тратить на это время больше, чем просто по дружбе, для него должна быть какая-то выгода. Мы же все взрослые люди. Пока я такого не могу предложить, потому что я в самом начале этого пути, и этот путь очень сложный, потому что футбол-то на фиг никому не нужен, если говорить по-настоящему. Всем нужно пилить бабло. И если твоя история не про «пилить бабло», она на фиг никому не нужна. А моя история не про «пилить бабло», она про «делать».

– Показалось, что Соловьева ваш проект очень сильно зацепил.

– Ванька да, загорелся. Он вообще простой, нормальный пацан. У нас с ним был потрясающий первый диалог. Я ему сказал: «Вань, ты на фиг в «Зенит» ушел?». Я по нему прошелся в свое время крепко, и он это прекрасно помнит. Ваня сразу включился, ему это по приколу, он любит футбол, по нему это видно. Он настолько четко понимает, что он фигню сморозил в самом начале своей карьеры, что он много времени из-за этого потерял, что сейчас он все умножает на четыре. А тут футбол, а тут живая история, а тут драйв. Сейчас, опять же, я могу приглашать Ваню хоть на каждую тренировку. И он приедет без вопросов. Но я не считаю, что это нужно, когда человек борется за право выйти в РФПЛ. Мы еще успеем с ним повоевать.

В последних выпусках в ассистентах у Ника появился Валентин Филатов – экс-игрок «Зенита», «Тосно» и «Динамо СПб», завершивший игровую карьеру в 2016 году.

– С Филатовым мы просто созвонились, – продолжает блогер. – Он сначала не поверил, подумал, что это какой-то «Дом-2». Но так как он тоже хочет быть тренером, он приехал посмотреть. Потом подошел и сказал: «Слушай, а у тебя тут все взаправду, давай работать». Конечно, он получает какую-то зарплату, потому что он суперпрофессионал. Любая работа должна оплачиваться. А он же работает. Он профи. Он, в отличие от меня, – имя в футболе. Он может выйти и показать больше, чем я. Так что да, это оплачиваемая история.

Кроме того, игроки команды «ЯТренер» занимаются с профессиональными физиотерапевтами, тренируются на профессиональном оборудовании. И это притом, что играют они всего лишь в любительском турнире даже не 11х11, а 8х8. То есть, по сути, дворовый футбол. Условия поставлены настолько профессионально, насколько это вообще возможно на таком уровне и даже выше. В то же время против них выходят играть обычные мужики после работы.

И это одна из самых частых претензий, которую предъявляют Нику в комментариях к выпускам.

– И что? – отвечает Ник вопросом на вопрос. – Идите на фиг. Хотите нас обыграть? Тренируйтесь 25 раз в неделю и не бухайте. Я недавно получил потрясающее сообщение: «Это все нечестно, Ник. Ты нас обманываешь. Ты нам сказал, что ты в тренеры пойдешь, что ты будешь проходить путь, а у тебя вон тренировки профессиональные, тебе Валентин Филатов помогает, это нечестно. Нам такое дай, и мы то же самое и даже лучше бы сделали. А ты без ничего попробуй». Это классическая история. Люди так пытаются оправдать себя, что они так не могут сделать. Нас, кстати, обыграла 0:5 команда, которая 3-5 лет играет друг с другом. А эти ребятишки второй месяц друг друга видят. И что? Это не моя проблема. Все отмазки в пользу слабых.

Сейчас команда «ЯТренер» в дивизионе «Север» первенства Петербурга по массовому футболу 8х8 имеет 4 победы, 1 ничью и 1 поражение (то самое со счетом 0:5), и идет на четвертом месте с разницей забитых и пропущенных голов 11-10.

Сколько это стоит

Все это обходится недешево, признается Ник. Большую часть затрат удается избегать за счет бартера.

– Аренда полей и залов на стороне «Динамо», – перечисляет Ник. – Это часть нашего джентльменского договора. Опять же, я рекламирую все эти площадки, где мы тренируемся. Очень много мы делаем по бартеру, что очень печально. Это не приносит денег.

– За что вам приходится платить?

– За жилье, за переезды, за какие-то дополнительные расходы на продюсирование, за прямые трансляции, за тренеров. Трансляция, графика, монтаж, музыка, операторская работа — все это оплачивается.

– Вы говорили, что поможете иногородним ребятам, которые прошли отбор, с жильем. Это во сколько вам обходится?

– У нас 5 или 6 иногородних ребят. Они снимают пятикомнатную квартиру на Невском за 60 тысяч, по-моему. Половину от этой суммы оплачиваем мы.

– То есть еще где-то 30 тысяч они сами должны оплатить. Они где-то параллельно работают?

– Половина ищет работу, кому-то я пытался помочь с работой. Кому-то, может, родители помогают. Не знаю. Это не мои проблемы. Ну серьезно, мы же не в детском саду. Я прекрасно пойму, если они скажут: «Братан, это все очень дорого, мы уезжаем». Но у меня тогда вопрос: «А на хера вы оставались?».

– Сколько всего человек входит в вашу команду по производству этого шоу?

– Пять человек, включая меня. Если еще считать того человека, который ищет партнеров, всего шесть. Я всегда работал с маленькими командами. Это всегда было моим конкурентным преимуществом. То, что делаем мы, на телеке делает 80 человек. Они героически хвалят друг друга, что они такие молодцы, и бюджеты там под 4,5-5 миллионов рублей в месяц.

– Вы работаете официально?

– Конечно, есть ИП, ООО. Я вольнонаемный креативщик вообще. Меня нанимают, чтобы я придумал или снял рекламу какую-нибудь. Иногда я работаю как один человек, иногда как ИП. Все зависит от юридических проволочек партнеров.

Ник уходит от ответа на вопрос о бюджете проекта «ЯТренер», говоря просто, что он «очень большой». После просьбы уточнить, все же отвечает: «Иномарка среднего класса в месяц». Главные финансовые спонсоры «ЯТренер» – банк «Тинькофф», активно продвигающий себя в «Ютубе», и букмекерская контора 1xbet. Первый недавно оказался замешан в скандале с преследованием блогеров из дуэта Nemagia. Некоторые популярные блогеры из солидарности к коллегами даже отказались от сотрудничества с банком, хотя для них это стало большим финансовым ударом. Второй – имеет противоречивые отзывы в Интернете и на сайте «Рейтинг Букмекеров», находится «в граничащей с черным списком категории».

Из чего состоит человеческая нога

На первый взгляд, вся эта история о том, как можно собрать 20 человек буквально со двора и сделать из них команду – победителя какого-нибудь любительского турнира. Таких проектов уже была куча и ни один из них не добился успеха. Из последних примеров – «Кто хочет стать легионером» «Матч ТВ», провалившийся с еще большим треском, чем чемпионский «Спартак» проваливается сейчас в чемпионате России. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Но оказалось, что «ЯТренер» – это история в разы более масштабная и сумасшедшая: за 10 лет Ник намерен стать профессиональным тренером одного из пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.

– Любая идея, которая хоть немножко выбивается из стандартной парадигмы решений, выглядит сумасшедшей. И хорошо, что есть психованные люди, которые готовы это делать, потому что таким образом мы куда-то двигаемся. Когда-то кому-то казалось сумасшедшим, что Земля круглая. Мне кажется, что та идея, которую я для себя выбрал, она реальна.

Ник собирается пройти стажировку в академии голландского футбольного клуба «Аякс» и получить тренерское образование в Англии.

– С «Аяксом» немного затянулся процесс, – признается он. – Когда мы готовились, у нас были очень понятные и четкие алгоритмы: как мы будем учиться в Англии, в Европе и так далее. Мы нашли специальных людей, которые были готовы нам помочь, но, как это всегда бывает в России, когда дело дошло до работы, люди либо слились, либо оказались недостаточно компетентны. А мы, так как для нас это была абсолютно новая история, никак не могли проверить их компетентность. Вроде все правильно говорят. Вроде начинаем проверять — ну да, все так и работает. А на деле — бац — и оказалось, что один человек исчез, другой запросил – и я сейчас говорю на полном серьезе – 1 миллион рублей за свои услуги, от чего я дико смеялся.

– За что?

– За то, что он будет моим посредником между четырьмя клубами и будет лоббировать то, чтобы я поехал туда на стажировку. Мы сели, потратили 2 часа своего времени и узнали, что таким посредником можете оказаться вы, я, да кто угодно. Это абсолютно открытая коммерческая история любого клуба в мире – если ты тренер, ты можешь приехать и поучиться. Только заплати денег клубу – и пожалуйста. Поэтому теперь мы этим занимаемся сами. А так как мы все это делаем сами, все идет медленно. Наконец сейчас все сдвинулось с мертвой точки. Наконец мы на финишной прямой с «Аяксом». Ну и плюс жуткая бюрократия английской федерации футбола. Когда оказалось, что мне нужно учиться дистанционно, возникли большие проблемы. Если бы я мог уехать в Англию и сидеть там 4 месяца – пожалуйста, хоть завтра начинай. А находиться дистанционно и приезжать только на сдачу экзаменов, для них это непонятно: «А зачем вы учитесь в Англии, идите в Россию учитесь».

– Действительно, зачем?

– А в России учиться невозможно, потому что у меня нет высшего образования. Мне сначала надо его получить, потом поступить в Высшую школу тренеров. Плюс ко всему я знаком с методиками обучения в ВШТ. Нет ни одного российского тренера, который бы сейчас работал в европейском топ-клубе, не считая Леонида Слуцкого, который является исключением из правил. Нет ни одного российского тренера, который заинтересовал хоть кого-нибудь хотя бы в чемпионате Белоруссии. Поэтому учиться у таких людей нет желания.

– Ох, как вы сейчас унизили российскую тренерскую школу.

– Слушайте, ну это правда, это жизнь. Ни один российский специалист за пределами России сейчас не интересен, и тому две причины. Во-первых, ни один наш тренер не знает иностранного языка. Вот уже на этом этапе российские тренеры идут к чертям собачьим. Ну и во-вторых, российские методики – древнегреческие. Я видел некоторые тренировки наших клубов РФПЛ – нет истории печальнее на свете. Но это наши реалии. Зато приезжают Карерра, Манчини и просто взрывают тут всем мозг. Тут дело в ментальности, требованиях, знании языка, тонкостях тактических перестроений – этого всего в России нет и этому нигде не учат. Зато вы будете в идеале знать, из чего состоит человеческая нога.

– Миллиона на оплату услуг посредника у вас нет, но стажировка в «Аяксе» и обучение в Англии наверняка стоят недешево.

– Недешево. Естественно, все просят денег, естественно, денег нет. Мне не хватает сейчас партнеров для того, чтобы реализовывать все идеи. Естественно, под каждую такую идею мы будем приходить к нашим старым партнерам, искать новых и предлагать им, как говорит Тиньков, мать продавать.

– Так сколько это стоит?

– 10 тысяч евро, чтобы поехать в «Аякс». Вам дается пять дней. Вы приезжаете, вам покажут полностью академию, с вами делятся тренерскими наработками, конспектами, вы присутствуете на тренировках всех возрастов, от вас ничего не скрывают, вы можете ходить и записывать, снимать. С вами постоянно находится один из тренеров этой футбольной системы, который вам рассказывает и помогает. Плюс у вас есть по 2,5 часа с главным тренером команды, главным скаутом, главным физиотерапевтом и дальше вам никто не мешает подходить к ним и задавать любые вопросы.

– Это стажировка. А обучение в Англии?

– Я не буду сейчас называть эту цифру, чтобы никого не пугать. Но могу сказать, что это намного дороже, в несколько десятков раз. Но учитывая, что я типа умный, есть вероятность, что я буду учиться бесплатно. Оплачивать придется только полеты в Англию для сдачи экзаменов. Но, чтобы учиться бесплатно, я сначала должен доказать, что я сильно умный, чтобы федерация английского футбола была заинтересована в том, чтобы я у них обучался. А это сложно.

– Что нужно для этого?

– А это как в МГУ поступать – сдать тесты.

Популярнее премьер-лиги

«ЯТренер» не первое футбольное реалити-шоу в России. Но первое, которое стало успешным. Каждый выпуск имеет 150-200 тысяч просмотров. Далеко не каждый матч чемпионата России собирает такую аудиторию. Прошу Ника объяснить, в чем разница между его «ЯТренер» и другими подобными проектами.

– Реалити-шоу в России делать никто не умеет, это правда жизни. Тут виновата ментальность и абсолютная совковость тех, кто это делает. «Россию 2» закрыли, их проект «300 спартанцев» провалился, но умные люди знают, как зарабатывать бабки: поменяли обложку, сделали новую презентацию, чуть-чуть поменяли систему, поменяли Тихонова на Карпина или там Юрана – я так и не понял, кто из них там был самый главный. Пришли, продали, заработали еще раз денег, снова провалились. Они все правильно сделали кроме одного – они не делали про жизнь. Реалити-шоу оно так и называется «ре-а-ли-ти», его нужно делать про жизнь и потом из жизни уметь вытаскивать шоу, а не наоборот: приходить со сценарием и говорить «А вот ты, Сережа, Васю на .. (три буквы) пошли».

– А в вашем проекте, значит, есть жизнь.

– А мой проект настоящий. В нем нет сценария. Никто из моих продюсеров не ходит по игрокам и не шепчет им «А пошли его в … (попу)». Мы не прячем игры, мы показываем их в онлайне. Вы в любой момент можете включить и посмотреть: ну вот так играем. Есть прогресс или мы говно катаем. Я же не могу вас обмануть в реальном времени. Во-вторых, у меня абсолютно реальные люди и их истории понятны. Плюс мы ничего не ретушируем. Если меня ребята на … (три буквы) посылают, значит это будет в выпуске. Мои ошибки тоже видны. И за счет того, что это живые эмоции, что люди живут этим, для них этот шанс, зрители это воспринимают именно так. Мне вообще плевать. Мне нужен этот проект, эти камеры, для того, чтобы была возможность привлекать а) к этому средства и б) к этому внимание. Я понимаю, что если я хочу добиться за 10 лет того, чего я хочу, мне мало быть офигенным тренером. Мне нужен еще какой-то пиар, который будет мне помогать опережать других конкурентов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»