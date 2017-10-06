Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР

06.10.2017 17:13

Наезд на Агентство журналистских расследований: Кому выгодно рекламировать "Фонтанку"? Сирия: Когда закончится война? Каталония: Кому в Испании жить хорошо, и почему жители Барселоны говорят: "Хватит кормить Мадрид"? Нобелевка по литературе: И Британия рада, и Японии - хорошо!