Дети двухтысячных: Альтернативный гид «Фонтанки»

Петербургское техно, музыкальный футуризм, фоторефлексия и дум-вибрации. «Фонтанка» продолжает изучать культуру петербургского современного андеграунда и представляет новый выпуск альтернативного гида на первую половину октября.

Этот гид может стать «настольной книгой» для каждого, кто мечает в эти и следующие выходные развеять осенний сплин и с головой окунуться в клубную жизнь Петербурга. «Фонтанка» при помощи экспертов из андеграундной тусовки выбрала самые яркие события альтернативной жизни города.

6 октября, пятница, фестиваль «Черная масть», клуб «Лес Villa», Казанская ул., 7д, начало в 18.00

«Черная масть» – это фестиваль разноплановой тяжелой музыки. Проходит уже в шестой раз. На этот раз - в клубе «Лес Villa». На двух площадках выступит 9 банд, у каждой из которых – свой узкий круг преданных слушателей. На фестивале эти разномастные «тусовки» сольются в едином порыве, ведь их ждет большой концерт без каких-либо стилистических рамок.

7 октября, суббота, Феликс Бондарев, Большой ночной концерт, Ионотека, Лиговский 50, корп. 12, старт в 23.30

В субботу, 7 октября музыкант Феликс Бонадерв, автор «Красной девятки», «Девочки с другого города» и «Питерского техно» презентует большую сольную программу. Обещают убойное шоу. В программе – задушевная акустика, dj-сет и специальные гости.

7 октября, суббота, HYPERBOLOID & SOMATIK SOUND SYSTEM, клуб «Лес Villa», Казанская ул., 7д, начало в 24.00

Изобретатели нового направления в электронной музыке Somatik из команды Somatik Sound System принимают в гости московских футуристов с лейбла Hyperboloid. На концерте каждый сможет по достоинству оценить петербургский и московский подходы к музыкальному футуризму и звуковым инновациям.

7 октября, суббота, ILWT, «За всю хурму», Зал Ожидания, наб. Обводного канала. 118, начало в 20.00

Большой осенний бал от культовой группы ILTW. Ироничные, веселые тексты под ломанные ритмы сделали команду сверхпопулярной. Ребята создали свой собственный музыкальный язык, тексты их песен разлетаются на цитаты. Рекомендуется к посещению всем любителям посмеяться и «потоптать».

8 октября, воскресенье, открытие фотовыставки «Дети 2000-х», дом молодежи «Квадрат», ул. Передовиков 16, корп. 2, начало в 19.00

«Дети 2000-х» – это выставка, состоящая из работ непрофессиональных молодых фотографов. Все проекты, вошедшие в экспозицию, так или иначе, отражают разные аспекты жизни нового поколения. Рефлексия на тему тенденций прошедшего десятилетия. Выставка о том, как изменилась жизнь молодежи за последние годы.

8 октября, воскресенье, презентации новых альбомов Jan Amit и Quok, Оранжерея Таврического сада, ул. Шпалерная, д. 43, начало в 19.00

В начале октября лето вернется в Петербург: в оранжерее Таврического сада состоится презентации новых альбомов Jan Amit и Quok. Лайв-сеты из атмосферных композиций среди тропических деревьев, пожалуй, самое удивительное приключение предстоящих выходных и редкая возможность узнать, как растительный мир реагирует на пост-дабстеп в сочетании с глитч-хопом и «lovetronic».

13 октября, пятница, фестиваль «Каменная среда», клуб «Лес Villa», Казанская ул., 7д старт в 20.00

Осенний фестиваль «Каменная среда» предлагает собраться и разжечь такой огонь, который прогреет самые замшелые уголки души, куда не добраться теплу ни одной батареи. Специально для этого была призвана солнечная и теплая группа из самого центра Поволжья, а также два петербургских ВИА.

13 октября, пятница, IC3PEAK, клуб Gestalt, Конюшенная пл. 2, начало в 19.00

Первое в этом году выступление аудио-визуальных террористов от витчхауса — IC3PEAK. Обещают новые песни с альбома, выход которого не за горами.

14 октября, суббота, PRESSOR, клуб Fish Fabrique, Лиговский, 53, начало в 20.00

Большой сольный концерт костромского «лесоуборочного бульдозера» под названием PRESSOR. Банда седьмой год воспроизводит первобытные дум-вибрации, отсылает их во вселенную, а также, как поговаривают, вселяет их в ментальные тела людей.

14 октября, суббота, Tesseract, клуб Opera, наб. Обводного канала, дом 181, начало в 19.00

Долгожданный концерт одной из самых уважаемых современных прогрессив-металл групп с новым эксклюзивным шоу. Лучший способ проникнуться всей многомерностью музыки в исполнении группы Tesseract – посетить их живое выступление.

15 октября, воскресенье, Diorama, клуб Opera, наб. Обводного канала, дом 181 начало в 19.00

Вместе с осенним дождем, шорохом опавших листьев и неизбежной меланхолией в Северную столицу вернутся классики немецкого дарквейва! Живьем группа Diorama выдает огромное количество драйва, замешанного на сочетании пульсирующей минорной синтетики, звучания живых ударных и гитары, а также яркого и экспрессивного вокала, который заставляет людей танцевать со слезами на глазах, а после выходить из зала со счастливыми улыбками на лицах.

Предыдущие выпуски альтернативного гида «Фонтанки» читайте здесь, здесь и здесь. Для поклонников более традиционных видов отдыха и развлечений есть свежий гид от «Афиши Плюс» «Куда пойти 6-8 октября» .