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06.10.2017 16:35
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Дело о няне «Ленэнерго»

Лицо, еще в июле допущенное в окружение лидера на Дне ВМФ в Петербурге, ищут за растрату бюджетного миллиона на няню своего ребенка. За смешным делом экс-главы «Ленэнерго» Андрея Сизова, «Фонтанка» увидела надвигающиеся миллиарды.
Дело о няне «Ленэнерго»

Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Ленэнерго» Андрея Сизова. Статья – растрата, а суть – забавная. 

В течении года в структуре «Ленэнерго» – ОАО «Петродворцовая электросеть» мастер по комплексному обслуживанию зданий появился на работе только при подписании трудового договора, но получил под миллион рублей. Специалистом оказалась няня, которая все это время помогала супруге Андрея Сизова. Воспитатель уже дала показания, как, впрочем, и подчиненные Сизова. Следователь его видит в Швейцарии, а «Фонтанка» располагает информацией, что параллельно собирается материал уже по серьезному поводу.

50-летняя петербурженка Елена Махнова 4 октября была вынуждена ответить следователю на главный неудобный вопрос: «Фактически являлась ли она мастером по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ОАО «Петродворцовая электросеть» с марта 2015 по апрель 2016 года». Допрашивали ее в Главном следственном управлении ГУ МВД спокойно, а на утвердительный ее ответ уже были приготовлены ироничные уловки. Например, так: «Посмотрите, пожалуйста, на эту документацию по ремонту. Вы как мастер, можете сказать, о чем здесь идет речь?». Но этого не потребовалось. Елена печально рассказала, что, она была «подвешена». А все это время она ухаживала за детьми бывшего генерального директора «Ленэнерго» Андрея Сизова.

Андрей Сизов перебрался в Петербург из ХМАО в 2011 году, став первым зампредом комитета по энергетике. Его называли протеже тогдашнего вице-губернатора по ЖКХ Сергея Козырева. Через год Сизов ушел из Смольного и оказался в центральном аппарате Россетей, а в начале 2015 года был назначен гендиректором городской компании «Санкт-Петербургские электрические сети» и «Петродворцовая электросеть». В июне того же года он возглавил «Ленэнерго», сменив руководившего компанией всего полгода Василия Никонова. (Преемник Никонова, Андрей Сорочинский, как известно, осужден к четырем годам колонии. 

Именно Сизов реализовывал план по финансовому оздоровлению, а говоря проще, спасению «Ленэнерго»: город присоединял к «Ленэнерго» СПбЭС вместе с ее «дочкой» «Петродворцовой электросетью» и при этом наращивал собственную долю в пакете «Ленэнерго» с 18,8% до 29%. Формально объединение произошло 23 декабря 2015 года, в последний день работы Сизова на посту гендиректора. Пакет СПбЭС и ПЭС был оценен в 15,2 млрд рублей. При этом до февраля 2016 года Сизов продолжал возглавлять СПбЭС. Из ПЭС Сизова ушел только весной 2016 года.

По данным «Фонтанки», уголовное дело в отношении Андрея Сизова возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД 15 сентября этого года по части третьей статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата с использованием служебного положения». В постановлении фигурирует точная сумма – 912 821 рублей. Журналисту также известно, что уже проведены обыски и допрошены исполнительные директора ОАО «ПЭС» Рябов и Мальков. Все же возникает интрига, отчего дело родилось сегодня.

34-летний Андрей Сизов представляет новое поколение менеджеров, как принято говорить теперь «технократов». Он предельно современен: как ребенок гордиться своим электромобилем Тесла; всегда на костюме и всегда в облипку; может вдруг подарить книжку на английском языке о закате западной культуры. Но в разговорах со старшими по «званию» переходит на военный сленг: «командир приказал». Люди менталитета и уровня Сизова быстро двигаются. Они успевают познакомиться со всеми важными и нужными, как, например, бизнесмен Константин Голощапов или Вагиф Мамишев. Другим он немного улыбается, мол, чуть неловко за приземленность мышления собеседника. Любым образом попадет на бои без правил, если там будет присутствовать лидер. Так поступают многие, стараясь создать видимость части окружения Владимира Путина. Вот и в последнее воскресенье этого июля, на Дне ВМФ, Андрея Сизова видели среди тех, кто рядом с самыми приближенными. Так, по информации «Фонтанки», даже в прокуратуре Петербурга при согласовании возбуждения дела нервно смотрели на тот факт, что под Москвой Андрей Сизов живет в доме рядом с влиятельнейшим Сергеем Чемезовым.

Вспомним, что «ушла» Сизова ревизия «Россетей». Проверка «Ленэнерго» за 2015 год вызвала претензии со стороны Россетей: речь шла о массовых расторжениях договоров с подрядчиками, долгом утверждении инвестиционнной программы и раздувании штатов. Как подсказали журналисту «Фонтанки» в этой системе координат, «при слиянии «Ленэнерго» с «СПБЭС» и «ПЭС» была завышена цена. Есть и другое мнение – Сизову предъявили чужие ошибки.

По этому поводу в «Ленэнерго» ходит анекдот: как только Сизов зашел в свой новый кабинет в «Ленэнерго», сразу же распорядился смастерить такой шкаф во всю стену, чтобы входить и выходить через него. Пока сооружали, Сизова сняли. Конструкцию поднесли следующему генеральному директору «Ленэнерго» Бердникову. А он разозлился и указал выкинуть.

– Кто говорит в два миллиарда, кто в четыре, – проговорила нам в «Ленэнерго» по поводу завышения оценки «СпбЭС» и «ПЭС» сведущая персона.

– В какую сторону? – успела спросить «Фонтанка».

– В нужную, – было слышно, как собеседник улыбнулся.

Так что, по информации нашего издания, дело о няне, похоже, грамотный повод зацепиться за Сизова, скрепить его передвижения процессуально, а потом уже спокойно дорабатывать историю об этих миллиардах. Но Андрей Сизов тоже не промах. Безусловно, он знает об интересе к нему. По мнению оперативников, экс-менеджер находится в Швейцарии. Судя по звукам в его мобильном телефоне, он отключен. Что касается няни, то она сегодня за другие деньги ухаживает за его тремя детьми в Петербурге. Судя по ее страничке в соцсетях, в Вятке она закончила гуманитарный университет, работу свою любит и цитирует правильные мысли Льва Толстого о детях.

Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"


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