Самый популярный в России авиарейс в разгар отпусков соединил Москву и Крым

Наиболее востребованным направлением полётов в России в середине лета оказался маршрут из столицы страны в центр Крымского полуострова – Симферополь. В июле этого года между этими пунктами назначения было перевезено 186 тыс. пассажиров.

Как сообщает 6 октября Ассоциация туроператоров, рейтинг самых загруженных авиамаршрутов за июль составили аналитики британского ресурса Routesonline.

Список возглавило направление в Южной Корее, тоже между столицей и курортом, Сеул — Чеджудо. За месяц рейсами этого направления путешествовали 1,2 млн пассажиров. Особенность этого маршрута — короткое расстояние, всего 450 километров. По данным вестника ассоциации туроператоров, в некоторые дни, при наименьшей загруженности аэропортов, полет занимает 15 минут.

Следующее направление в рейтинге — тоже внутренний перелет, на этот раз в Японии. Из Саппоро, четвертого по величине города в стране, в столицу Токио в среднем летают 688 тыс. человек ежемесячно. Тройку замкнул маршрут между Мельбурном, вторым по величине городом Австралии, и Сиднеем. Им воспользовались 663 тыс. человек.

Всего в двадцатку самых популярных в мире авиамаршрутов вошли шесть между китайскими городами, четыре – между японскими, три – в Индонезии. По одному маршруту в списке приходится на Вьетнам, Индию, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Австралию. Один рейс выполняется между Тайванем и Гонконгом. Таким образом, только один рейс находится не в Азии, но не в Америке и не в Европе.