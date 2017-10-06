Экс-бухгалтера «Седьмой студии» перевели на домашний арест за показания против Серебренникова

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой под домашний арест.

Об этом «Фонтанке» сообщили 6 октября в Басманном суде Москвы, уточнив, что мера пресечения избрана до 19 октября.

Масляева, как стало известно в августе, дала показания на художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и директора «Седьмой студии» Юрия Итина — оба находятся под домашним арестом. В изоляторе остается бывший директор «Гоголь-центра» и генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский.

Справка:

«Седьмая студия» - компания созданная по инициативе режиссера Кирилла Серебренникова, которая получала бюджетные деньги на спектакли, поставленные им с участием актеров другого его проекта, «Платформа». Спектакли прошли на ряде площадок в Москве, в том числе на сцене «Гоголь-центра», которым сейчас руководит Серебренников, и «Винзавода». В мае этого года в театрах и дома у Серебренникова прошли обыски, после которых за решеткой оказались бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Правоохранительные органы полагают, что подозреваемые похитили 68 млн рублей из выделенных «Седьмой студии» денег, так и не поставив спектакль «Сон в летнюю ночь», который все еще числится в репертуаре «Гоголь-центра».

Сам Серебренников сперва проходил по делу свидетелем, однако после показаний Масляевой 23 августа его, уже как подозреваемого, отправили под домашний арест.