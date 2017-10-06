Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия.

Некоторые СМИ США, работающие на территории России, могут стать «персонами нон грата» в нашей стране. «Фонтанка» уточнила, кто может стать первым в очереди.

О том, что Генпрокуратура РФ смотрит, признать или не признать деятельность ряда зарубежных СМИ «нежелательной» для России, агентству «Интерфаксу» сообщили информированные источники. Сообщается, что прорабатываются симметричные ответные меры на требования властей США к российскому телеканалу RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, статус «иностранного агента» для телеканала может повлечь за особой ограничения, которые не позволят телеканалу работать в США.

«Фонтанка» поговорила с главой комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым, несмотря на его занятость и отправку «очень важного документа». И выяснила в блиц-интервью: «варианты ответных мер» для американских СМИ работающих в России, уже готовятся. Идеологами этой работы выступили именно сенаторы. А законопроект, легализующий термин «вмешательство извне» появится в ближайшие недели.

- Ваша комиссия является автором идеи «симметричного ответа» за RT?

– Да, мы направили в Генпрокуратуру и другие ведомства выписку из решения нашей комиссии: в двухнедельный срок представить варианты ответных мер в пределах действующего законодательства. А если наше законодательство что-то не позволяет, проработать предложения по его изменению. Какое ведомство и как отреагировало, я официально узнаю, получив от них соответствующие предложения. Задача поставлена – решить это в двухнедельный срок. 20-го октября мы будем всё это сводить воедино. Проведём заседание комиссии по комиссии по защите госсуверенитета.

- У вас уже есть список иностранных СМИ, которых могут коснуться «ответные меры»?

– Вы слышите, что я вам говорю? Повторяю. Вчера мы провели заседание. По итогам направлено предложение всем соответствующим органам. В том числе Генпрокуратуре. Представить в двухнедельный срок нам в комиссию, что можно сделать по действующему законодательству в качестве ответных мер. И второе, если наши законодательство что-то сделать не позволяет, пусть дадут предложения, что нужно изменить, в законодательстве, чтобы ответные меры были полноценными. Точка. Срок пошёл с сегодняшнего дня.

- То есть 20-го октября мы узнаем подробности?

– Вы вторгаетесь уже в совершенно неполитическую историю. В течение двух недель мы получаем наработки. Оцениваем их с экспертами. Мы же не с листа работаем. И в ближайший понедельник после этих двух недель мы, что-то поддержим, или не поддержим. Вы меня заставляете лезть в календарь.

- Это работа журналиста – получать ответы на вопросы.

– Это не ваша работа на самом деле. Это работа моего протокола, который ещё даже не думал на эту тему. Мы ничего от вас не скрываем. Дальше уже обычная бюрократия. Наличие аудитории, где это можно провести, вероятность сбора кворума и так далее. Т.е. это уже не про политику.

- Важно понять ваше человеческое отношение. Ощущения от ситуации уже сегодня.

– Человеческие ощущения? Поставлена задача перед исполнительными властями. Какие здесь у меня могут быть человеческие ощущения?

- Американцы предъявляют претензии к совершенно конкретным российским медиа – RT. У вас уже есть конкретное понимание, кто из американских медиа может оказаться в похожей ситуации?

– У нас в России зарегистрировано около 40 американских СМИ. Среди них есть государственные напрямую, которые действуют на территории России. Это «Голос Америки», радио «Свобода». Есть аффилированные с государством. Т.е. фактически государственные, но названные как-то по другому. И есть те, которые очевидно являются коммерческими проектами, но взаимодействуют с государством. Три категории. В зависимости от масштабов действий США в отношении российских СМИ, мы будем реагировать. Всё будет симметрично и соразмерно.

- Именно в той последовательности, как вы перечислили?

– Я пока говорил только про группы, на которые делятся иностранные СМИ. Но могу сказать, что, например, о СМИ европейских стран в данном случае речь не идёт. Только если это не та же «Свобода», подразделения которой есть в ЕС. Это другая история. В чистом виде российских СМИ эта история тоже не касается. Мы сейчас говорим сугубо об американских СМИ. На мой личный взгляд, персональный, как эксперта, не взгляд комиссии, – в первую очередь речь должна идти о таких структурах, как радио «Свобода», которая вещает на русском языке. Ведь RT вещает на английском. «Свобода», как и RT, находится на прямом финансировании государства.

- Т.е. запрещают RT в США, запрещают «Свободу» у нас?

– Что значит «Свободу» запрещаем? Мы свободу не запрещаем, мы создаём такие условия для действия соответствующей организации, как создаются условия для такой же нашей организации там. Мы никакую свободу не запрещаем. Я назвал «Свободу» просто как пример. Это не означает, что мы начнём именно с радио «Свобода». Это поясните обязательно, а то дальше мы будем с вами с трудом разговаривать. Я из-за этого разговора с вами не могу доставить очень важный документ.

- Ранее вы говорили про грядущее введение в законодательство термина «вмешательство извне во внутренние дела». Пока там весьма размытая формулировка. Когда она будет уточнена? Пока она очень общая.

– Нет. Наша формулировка не общая («Любая деятельность со стороны иностранного государства, юридических и физических лиц, их объединений для изменения основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, ее внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти» – прим.ред.). Она очень конкретная и юридически выверенная. Она ещё не стала частью закона, но она никакая не общая.

- Как скоро она станет законом?

– Это зависит от двух палат Федерального Собрания и президента (любой закон проходит три чтения в нижней палате – Госдума, и верхней – Совет Федерации, после чего документ подписывает, или не подписывает президент РФ – прим.ред.). Как скоро мы выдадим это в форме законопроекта? Думаю, что уже в октябре.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».