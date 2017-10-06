В московский штаб Навального пришла полиция
Сотрудники правоохранительных органов днем 6 октября пришли в штаб Навального в Москве.
Об этом в своем микроблоге на сервисе Twitter сообщил координатор штаба Николай Ляскин, сопроводив пост фото. Основания для визита полиции в здание на улице Гиляровского, 50, пока не ясны. Сотрудникам объявили о проведении обыска.
В Московский штаб пришла Полиция pic.twitter.com/w5mdjQmi9q— Николай Ляскин (@nlyaskin) October 6, 2017
За полчаса до этого на судебном заседании по апелляционной жалобе Навального на его арест за призывы прийти на митинг в Нижнем Новгороде, судья оставил наказание без изменений. Выйти из спецприемника оппозиционер сможет не раньше 22 октября.
В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят. pic.twitter.com/pwEcQJRJ9V— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) October 6, 2017