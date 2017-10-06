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06.10.2017 15:52

В московский штаб Навального пришла полиция

Сотрудники правоохранительных органов днем 6 октября пришли в штаб Навального в Москве.

Об этом в своем микроблоге на сервисе Twitter сообщил координатор штаба Николай Ляскин, сопроводив пост фото. Основания для визита полиции в здание на улице Гиляровского, 50, пока не ясны. Сотрудникам объявили о проведении обыска.

За полчаса до этого на судебном заседании по апелляционной жалобе Навального на его арест за призывы прийти на митинг в Нижнем Новгороде, судья оставил наказание без изменений. Выйти из спецприемника оппозиционер сможет не раньше 22 октября.

 

 

 


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