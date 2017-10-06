Смольный вслед за прокуратурой уведомил, что митингов не согласовывал

Петербургская администрация в лице комитета по законности предупредила жителей Северной столицы и единомышленников оппозиционера Алексея Навального об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

«Действия организаторов несогласованного мероприятия, а также участие в них граждан являются прямым нарушением Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и влекут последствия в виде наказания в соответствии со ст. 20.2 КоАП», – говорится в сообщении комитета от 6 октября.

Упомянутая статья Кодекса об административных правонарушениях называется «Нарушение порядка организации и проведения митингов». По ней нарушителям полагается как штраф, так и административный арест.

«Ни одно собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование граждан на 7 – 8 октября 2017 года органами исполнительной власти не согласовывалось. Участие в них незаконно», – сообщают из Смольного.

Кроме того, администрация просит граждан не подаваться на провокации.

Ранее об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях предупредила петербургская прокуратура. Соответствующие письма с предупреждениями были отправлены представителям штаба Навального в Петербурге.