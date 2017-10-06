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06.10.2017 16:04
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Rolls-Royce расшифрует ДНК

Rolls-Royce 5 октября представил в Петербурге Phantom нового поколения. К чему готовиться клиентам, готовым заплатить более 36,5 миллиона рублей? Внешний вид автомобиля идёт по эволюционному пути, а вот внутри – революция.
Rolls-Royce расшифрует ДНК

О том, почему продажи «самого дорогого и самого неэкономичного автомобиля в мире» побили все рекорды несмотря на кризис и угоны, и в чём петербургские клиенты превзошли западных рок-звезд, рассказал нашему журналисту Франк Тиманн, руководитель по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ.

 – С момента выхода первого Phantom прошло почти сто лет. Можно сравнить восьмую модель с версией 1925 года? В чем ключевое различие и в чем самое главное сходство?

– Как ни странно, сходства больше, чем различий. Работая над новой версией, наши дизайнеры очень внимательно изучают историю, чтобы сохранить ДНК бренда. Если посмотреть на Phantom 1925 года, мы увидим массивную переднюю часть, заднюю часть для хранения багажа и просторный салон. Эти черты сохранились и в новом Phantom.

Еще одно сходство – инновационность. Первый Phantom был самым технологичным автомобилем своего времени. Восьмой мы тоже попытались оснастить самыми передовыми технологиями, доступными на сегодняшний день.

– Но эволюция по сравнению с предыдущей, седьмой моделью, была совсем уж сдержанной. Смогут ли такие незначительные изменения подогреть продажи?

– Клиенты Rolls-Royce ездят на наших автомобилях десятилетиями. Поэтому дизайн должен быть неподвластен времени. Phantom 7 и через сто лет будет актуальным. Так что при разработке следующего поколения задача кардинально поменять облик не стояла.

Радиаторная решетка, которая является одной из визитных карточек Rolls-Royce, сильнее «вдавлена» в переднюю часть, линии кузова стали выразительнее. Благодаря этому автомобиль производит более статусное впечатление на дороге. Но если внешний вид – это эволюция, внутри настоящая революция. 

Взять хотя бы Gallery – наш новый подход к оформлению передней панели, такого больше ни у кого нет.

– Как это реализовано на практике?

– Мы всегда видели связь между миром Rolls-Royce и миром искусства и думали, как ее подчеркнуть. Решили использовать переднюю панель внутри салона. Раньше можно было сделать ее из редкого дерева или шпона с вкраплением нитей серебра, но это было двухмерное пространство. Сейчас мы сделали его трехмерным и стали использовать для размещения предметов искусства. 

Мы заказали несколько работ известным художникам и дизайнерам, чтобы показать возможности. Один из примеров, созданный дизайнерским домом Nymphenburg, – фарфоровые розы, которые находятся в вакууме под толстым слоем стекла. Другой пример – расшифровка ДНК владельца автомобиля, сделанная на золотой пластине. Так что здесь полный простор для фантазии. 

 – Один из рекламных слоганов «Rolls-Royce – самый дорогой и самый неэкономичный автомобиль в мире». Сколько будет стоить в России новый Phantom?

– Начальная цена 36,5 миллиона рублей, дальше все зависит от уровня персонализации, которую пожелает клиент. Это дороже предыдущего поколения, что связано как с новыми технологическими решениями, так и с ситуацией с валютой. Но не думаю, что из-за этого покупать будут меньше. Приобретение Rolls-Royce не столько рациональное, сколько эмоциональное решение.

Полная версия интервью с рассказами о клиентах-чудаках, а также фотографии нового Phantom, в том числе искусных передних панелей, – на «Водителе Петербурга». 


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