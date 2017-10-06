Суд оставил решение по аресту Навального без изменений

Оппозиционер Алексей Навальный останется в камере до конца срока, к которому ранее его приговорил Симоновский суд Москвы, – на все 20 суток.

Как сообщает 6 октября из зала суда, где рассматривалась апелляция по делу Навального, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, на заседании было принято решение оставить наказание без изменений. Из спецприемника основатель Фонда борьбы с коррупцией выйдет не раньше 22 октября.

Напомним, Симоновский суд Москвы отправил Навального под административный арест 2 октября. Он был признан виновным в повторном (в июле по этой же статье оппозиционера оштрафовали за организацию агитационного субботника) нарушении правил организации митингов после акции в Нижнем Новгороде, попасть на которую ему так и не удалось.

Сам политик в суде настаивал, что администрация Нижнего Новгорода одобрила место встречи его с потенциальными избирателями – площадь Маркина на 29 сентября. Позже городские власти свое решение отменили, ссылаясь на то, что свободных площадок в городе нет. Таким образом, изначально оппозиционер приглашал всех на согласованное мероприятие, а не смущал умы призывами прийти на митинг вопреки пожеланию горадминистрации.

Так или иначе, 29-го его задержали полицейские на выходе из квартиры в Москве, и весь день он просидел в отделе, дожидаясь выдачи протокола.

В Нижнем же полиция задержала главу его федерального штаба Волкова, которого подержали в полиции, а потом увезли в Москву. Там его осудили на 20 суток и отпустили 5 октября на апелляции. Спустя несколько часов он снова был задержан и осужден на 20 суток за призывы выйти на несанкционированный митинг на Пушкинской площади в Москве.