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06.10.2017 14:57

Компания Setl City торжественно открыла детский сад

Компания Setl City торжественно открыла детский сад
Компания Setl City

В ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово сегодня состоялось торжественное открытие третьего детского сада с бассейном на 140 малышей, построенного Setl City.

В церемонии приняли участие генеральный директор Setl City Илья Еременко, глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский, глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев и глава администрации Алексей Гердий.

Для гостей была организована экскурсия по детскому саду, им показали красиво и с любовью оформленные игровые комнаты и зал для музыкальных занятий. На церемонии открытия Андрей Низовский отдельно отметил высокое качество проекта, разработанного специально для этого дошкольного учреждения, и непосредственно строительства. 

Детский сад с бассейном, рассчитанный на 140 мест, стал четвертым и последним из детских учреждений, построенных в ЖК «Вена». Помимо этого садика на территории ЖК действует общеобразовательная школа на 600 учеников, которая также была возведена Setl City.

Уже работают два муниципальных детсада, построенные компанией. Таким образом, сегодняшнее открытие детского сада в ЖК «Вена» стало завершающим этапом реализации проекта и обеспечения его социальной инфраструктурой.

Эксклюзивным брокером квартала «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City 
Справка о компании «Петербургская Недвижимость» 

 


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Компания Setl City торжественно открыла детский сад

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