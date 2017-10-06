Медиалогия: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Крыму

Компания «Медиалогия» изучила социальные сети на предмет упоминаемости регионов в контексте слова «счастье». Петербург занял второе место в списке.

Результаты своих исследований организация обнародовала 6 октября. «Медиалогия» проанализировала более миллиона постов в Facebook, Twitter, Instagram, LiveJournal, «Вконтакте» и «Одноклассниках».

«Счастье» фигурировало почти в 20% сообщений, отправленных из Москвы, 13% постов, написанных в Петербурге, и 3%, опубликованных в Крыму. Правда, полуостров не сильно опередил другие регионы — Новосибирская область, Краснодарский край, Свердловская, Московская области и Татарстан упоминались в контексте счастья в промежутке от 3% до 2% постов. ТОП-20 закрывает Приморский край, где о счастье говорили 1,13% пользователей соцсетей.