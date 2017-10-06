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06.10.2017 14:13

Милонов подготовил законопроект о смене пола

Пока Минздрав России работал над формой справки о смене пола, депутат Госдумы Виталий Милонов сформулировал законопроект, вовсе запрещающий россиянам вмешиваться в их гендерную принадлежность. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба сенатора. 

«В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола. Любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи, можно купировать или вылечить в раннем возрасте», – считает Милонов.

По словам депутата, при разработке проекта он базировался на мнении медиков. Операция по смене пола, говорит Милонов, сокращает срок жизни, способствует возникновению проблем со здоровьем. Более того, после хирургического вмешательства в гендерную принадлежность у человека возрастает желание покончить с собой. Большинство желающих сменить пол, уверен Милонов, нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи.

«Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно», – подчеркивает депутат.

Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания.

Как писала «Фонтанка», ранее Министерство здравоохранения разработало форму № 087/у – «Справку об изменении пола». Теперь сменившим пол россиянам будет с чем пойти в ЗАГС. Следуя планам ведомства, документ будет выдавать врачебная комиссия, которая должна зафиксировать, что «произошла половая переориентация».


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